Supplenze docenti 2025/26: chi ha già ottenuto il ruolo può (e deve)

ritirare la domanda delle 150 preferenze per non penalizzare gli altri supplenti.



Gli insegnanti neoimmessi in ruolo che hanno ottenuto l’assegnazione della sede e avranno un contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo dal 1° settembre 2025 si trovano ora ad una scelta importante: ritirare la domanda inoltrata per le supplenze nel caso abbiano effettuato la scelta delle 150 preferenze per incarichi da GaE e GPS fino al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Precisiamo subito che i colleghi che si trovano in questa situazione non possono accettare l’incarico di altra supplenza.

Se il docente che sa di non poter accettare l’incarico e decide di ritirare la domanda prima dell’avvio dell’algoritmo, il posto sarà a disposizione dei altri docenti inseriti nelle GPS o nelle GaE già dal primo turno di algoritmo: in tal modo il sistema non risulterà falsato da nomine che non potranno in ogni caso essere assegnate.

Qualora invece non vi sia una revoca delle 150 preferenze il posto eventualmente assegnato e andato a vuoto verrà rimesso nelle disponibilità per un turno successivo di nomina.

Ma ricordiamo che la rinuncia successiva all’assegnazione di una supplenza è stata finora causa di gravi danni nei confronti di molti supplenti che hanno perso definitivamente incarichi ambiti poiché nel momento dell’assegnazione il posto risultava già conferito. Ed è poi ricomparso solo nel turno successivo nelle disponibilità senza però poter essere riassegnato a chi legittimamente ne aveva diritto. In alcuni casi questi supplenti sono stati individuati come rinunciatari e hanno perso il diritto ad altri incarichi da GPS sulla stessa classe di concorso nonostante il posto fosse ancora disponibile. La beffa poi si è concretizzata nell’assegnazione di questa cattedra a docenti con mino punteggio.

La domanda va quindi ritirata prima dell’avvio dell’algoritmo, dopo non sarà possibile farlo.

Invitiamo pertanto questa chi ha ricevuto una nomina in ruolo a ritirare la domanda per le 150 preferenze.

Come ritirare 150 preferenze Per ritirare la domanda occorre seguire la procedura indicata nella guida ufficiale. Su Istanze On Line sono state implementate le funzioni a disposizione degli aspiranti che possono procedere in autonomina al “Ritiro della domanda”: successivamente alla chiusura dell’istanza, e prima dell’avvio della fase di elaborazione dei processi di nomina da parte dell’Ufficio, nel caso la domanda sia stata “inoltrata”, l’aspirante può procedere ad un eventuale ritiro della stessa mediante: la selezione dell’apposito link presente all’interno della mail di avvenuto inoltro;

o accedendo da istanze online, dall’elenco delle domande, cliccando sull’icona «Vai alla pagina di ritiro della domanda». Per maggiori informazioni si allega, di seguito, il link della guida ministeriale alla compilazione della domanda (pag. 47-52):

Oltre alla modalità telematica alcuni uffici scolastici stanno pubblicando degli avvisi in cui comunicano che, in caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, i candidati possono a trasmettere dichiarazione di rinuncia, a mezzo mail allegando un documento di identità, allo scrivente Ufficio, al fine di procedere con l’esclusione della candidatura.

Precisiamo che il ritiro è irrevocabile.

