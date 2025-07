Ritiro domanda 150 preferenze dopo il 30 luglio

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 27.7.2025.

Ritiro istanza 150 preferenze: è possibile solo nei casi in cui l’ufficio non ha ancora avviato l

’elaborazione del processo di nomina. Come ritirare la domanda.

La scadenza per poter presentare la domanda delle 150 preferenze è fissata alle ore 14 del 30 luglio 2025. Gli aspiranti hanno quindi a disposizione ancora pochi giorni. In questo arco temporale possono ancora apportare modifiche annullando l’istanza e procedendo col nuovo inoltro. Dopo il 30 luglio è poi ammesso il ritiro della domanda, qualora l’aspirante non intenda più ricevere nomine da Gps (o Gae) ma solo dalle graduatorie d’istituto, oppure qualora l’aspirante abbia avuto la conferma dell’immissione in ruolo con l’assegnazione della sede. Fino a quando sarà possibile ritirare la domanda? Di seguito i dettagli.

Ritiro istanza 150 preferenze: chiarimenti

La possibilità di ritirare la domanda delle 150 preferenze è contemplata dalle istruzioni ufficiali del Ministero, che alla FAQ n. 13 specifica quanto segue:

“Qualora l’aspirante decidesse di rinunciare all’istanza o a una parte di essa potrà procedere con il ritiro della domanda di partecipazione allo specifico procedimento. L’operazione di ritiro dell’istanza o di una parte di essa è irrevocabile. La procedura di ritiro può essere effettuata solamente nei casi in cui l’ufficio non ha ancora avvio l’elaborazione del processo di nomina.”

Da questa FAQ ricaviamo alcune precisazioni importanti. Innanzitutto la domanda può essere ritirata in tutto o in parte. Ad esempio, si può decidere di ritirare la domanda presentata per lo scorrimento delle Gps sostegno prima fascia, confermando invece la volontà di partecipare all’attribuzione delle supplenze. Inoltre il ritiro potrà essere effettuato prima che l’algoritmo inizi a funzionare. Quest’ultimo aspetto non permette di definire una tempistica precisa. Si presume però che l’operazione possa essere compita prima della fine di agosto, quando di solito gli Usp iniziano a effettuare le nomine da Gps. A volte sono gli stessi uffici scolastici a pubblicare sul proprio sito un avviso in cui invitano gli aspiranti immessi in ruolo a ritirare l’istanza delle 150 preferenze. Questo adempimento è infatti importante per non pregiudicare i colleghi ancora supplenti che attendono una nomina al 31 agosto o al 30 giugno.

Come ritirare la domanda

Decidendo di comunicare il ritiro della domanda, l’aspirante non parteciperà alle individuazioni per il procedimento di Informatizzazione Nomine Supplenze. Non è possibile modificare le scelte effettuate entro il 30 luglio. L’unica operazione consentita dopo tale data è infatti solo il ritiro.

Si potrà procedere o accedendo tramite Istanze Online ed entrando sempre nell’area ‘INS – Informatizzazione Nomine Supplenze’, oppure dalla mail di conferma dell’avvenuto inoltro della domanda delle 150 preferenze tramite il link allegato, a cui accedere, tramite il quale ritirare la domanda: “Qualora, dopo tale data, voglia procedere al Ritiro della Domanda, La preghiamo di cliccare sul link di seguito e di seguire le indicazioni fornite.”

Ritiro domanda 150 preferenze dopo il 30 luglio

