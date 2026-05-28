Riunioni docenti in part-time e con molte classi

di Orizzonte Scuola, 28.5.2026.

Riunioni e incontri collegiali: differenze di obblighi tra docenti in part-time e insegnanti con molte classi.

Vi è una netta differenza tra gli obblighi collegiali di un docente in part-time e quelli dei colleghi titolari in 9 o più classi. Se per questi ultimi il tetto delle 40 ore dei Consigli di Classe è invalicabile, l’Ordinanza di Cassazione 7320/2019 stabilisce che i docenti in part-time devono presenziare a tutti i Collegi dei Docenti senza alcuna riduzione proporzionale delle ore.

Un nostro lettore ci ha posto questa domanda: “Sono un docente in part time su sostegno. Il mio Dirigente Scolastico sostiene che devo partecipare a tutte le attività collegiali dell’anno scolastico. Tuttavia, molti colleghi con nove e più classi (come i docenti di religione) presentano già a inizio anno il loro personale adattamento al Piano delle Attività. Questo è corretto?“

La normativa scolastica e la giurisprudenza tracciano una distinzione ben precisa tra la condizione del part-time (che riguarda il regime orario del contratto di lavoro) e quella dei docenti con molte classi o in servizio su più scuole, come spesso accade per gli insegnanti di religione o potenziamento su più istituti.

Per rispondere alla domanda postaci, occorre analizzare come il CCNL e i giudici interpretano le due distinte situazioni.

La posizione del docente in part-time: l’invariabilità del Collegio dei Docenti

In base all’Ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019 della Corte di Cassazione (che richiama l’Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 e i precedenti storici contrattuali), il personale in part time ha l’obbligo di adempiere agli obblighi funzionali con le stesse identiche modalità previste per il personale a tempo pieno.

La distinzione fondamentale risiede nella natura stessa delle riunioni: per i consigli di classe la riduzione dell’impegno è automatica e “naturale”: avendo un orario di insegnamento ridotto, il docente in part-time ha di fatto meno classi assegnate e, di conseguenza, parteciperà solo ai consigli di propria competenza, vedendo calare proporzionalmente il proprio monte ore.

Per le sedute del Collegio dei Docenti (comprese la programmazione di inizio anno, le verifiche finali e l’informazione alle famiglie), il tetto orario non subisce alcuna riduzione proporzionale. Il docente in part-time deve presenziare a tutte le riunioni deliberate, anche se fissate in giorni non coincidenti con quelli di servizio (nel caso di part-time verticale o misto).

La posizione dei docenti con molte classi o su più istituti

Il caso dei colleghi in servizio su molteplici classi (come i docenti di religione o di educazione fisica/musicale o tecnologia) risponde a una problematica di tipo logistico, contrattuale e di sovrapposizione oraria, regolata dall’articolo 29 del CCNL Scuola.

Per questa categoria di insegnanti, l’impossibilità di presenziare a tutte le riunioni non deriva da una concessione o da un “esonero” basato sul contratto di lavoro (che resta a tempo pieno), ma da limiti fisici e tetti massimi invalicabili: avendo in carico molti gruppi classe, la partecipazione a tutti i singoli CdC farebbe andare il computo complessivo ben oltre le 40 ore annue stabilite dal CCNL. Al raggiungimento di tale soglia, se la scuola non ha fondi per retribuire le ore eccedenti come lavoro straordinario, subentra una limitazione all’obbligo di presenza.

Molti di questi docenti, inoltre, completano l’orario su più istituti scolastici: in questa situazione i calendari delle attività funzionali possono finire inevitabilmente per sovrapporsi. Non potendo duplicarsi, il docente è costretto a distribuire la propria presenza in modo proporzionale alle ore di lezione prestate in ciascuna scuola, pianificando la presenza in accordo con i rispettivi Dirigenti Scolastici.

La differenza sostanziale

Mentre il docente in part-time ha meno consigli di classe per forza di cose e deve garantire la sua presenza totale al Collegio dei docenti perché il suo contratto riduce solo le ore di lezione frontale (ma non la sua responsabilità collettiva verso la scuola), il docente con molte classi è un lavoratore a tempo pieno che si scontra con un impedimento oggettivo di sforamento del tetto orario massimo delle 40 ore per i Consigli di classe o con la frammentazione del servizio su più scuole.