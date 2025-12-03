Informazione scuola, 2.12.2025.
La tabella con i nuovi importi: la rivalutazione delle pensioni 2026 sarà dell’1,4%.
Le nuove tabelle INPS con la rivalutazione delle pensioni per il 2026: ricordiamo che è calcolata su un tasso d’inflazione dell’1,4%, tradotto significa che i pensionati italiani anche nel 2026 avranno incrementi minimi. Meno di quelli del 2025. Una beffa!
Come si vede dalla tabella, una pensione iniziale di 1.000 euro vedrà un aumento mensile di 14 euro, passando a 1.014 euro. Per una pensione di 2.000 euro, l’incremento sarà di 28 euro, portando l’importo finale a 2.028 euro.
Risultano ancora più contenuti gli aumenti per le pensioni superiori ai 3.000 euro.
.
.
.
.
.
.
Rivalutazione delle pensioni 2026, i nuovi importi ultima modifica: 2025-12-03T03:35:25+01:00 da