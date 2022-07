Ruoli 2022/23. Via alle operazioni di nomina

Si potrà accedere alla compilazione dell’istanza utilizzando in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di Identità Elettronica)

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione in corso di validità

In tutti i casi sarà necessaria anche l’abilitazione specifica al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”.

Al seguente indirizzo web e in allegato alla presente nota è disponibile una Guida Rapida alla presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per le immissioni in ruolo, che il Ministero potrà aggiornare periodicamente:

https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-Espressione_preferenze_provincia- classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf

Il mancato invio dell’istanza nei termini e nei tempi specificati darà luogo ad assegnazione d’ufficio.

Si raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di immissione in ruolo per le classi di concorso nelle cui graduatorie risulta inserito, di formulare la rinuncia a detta immissione all’interno della stessa procedura informatizzata al fine di evitare che l’Amministrazione debba procedere ad una nomina d’ufficio, che inevitabilmente pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto.