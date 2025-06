Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia, 20.6.2025.

Immissioni in ruolo docenti 2025, l’ordine di assunzione tra vincitori e idonei dei concorsi PNRR 1 e PNRR 2.

I posti disponibili.

Non è ancora chiaro quale sarà la l’ordine delle prossime assunzioni in ruolo, dal momento che non conosciamo ancora le istruzioni operative ufficiali del MIM per le assunzioni definite dall’Allegato A.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base delle attuali indicazioni, la ripartizione dei posti disponibili stabilisce la suddivisione dei contingenti come segue:

il 50% dei posti riservato alle Graduatorie ad Esaurimento (GaE)

il restante 50% destinato alle graduatorie di merito dei concorsi (GM).

Nella quota riservata ai concorsi, l’ordine provvisorio delle immissioni è il seguente:

Vincitori del concorso ordinario 2016 (se ancora presenti)

. Graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (compresi i candidati della fascia aggiuntiva)

. Graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 (fino al 30%)

. Graduatorie di merito del concorso ordinario 2020 (fino al 30%)

. Vincitori del concorso PNRR 1 (DDG n. 2575/2023 e 2576/2023)

. Vincitori del concorso PNRR 2 (DDG n. 3059/2024 e 3060/2024)

. GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi

. Minicall veloce (procedura per assunzioni su sostegno in provincia diversa)

. Idonei del concorso PNRR 1 (fino al 30% aggiuntivo)

. Idonei del concorso PNRR 2 (fino al 30% aggiuntivo)

. Idonei del concorso straordinario 2020 (fino a esaurimento).

Ma questa successione potrà subire modifiche con la pubblicazione dell’Allegato A per l’anno scolastico 2025/26, di prossima pubblicazione da parte del MIM.

I posti disponibili

Dati ufficiali SIDI dopo la mobilità del 23 maggio 2025:

Totale posti disponibili : 52.656 Posti comuni : 38.260 Posti sostegno : 14.396

I posti per ordine e grado:

Ordine di scuola Posti comuni Posti sostegno Infanzia 2.411 988 Primaria 11.016 9.563 Secondaria I grado 8.149 1.796 Secondaria II grado 16.489 2.038

