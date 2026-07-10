InsegnantiRuolo Autore: - 10 Luglio 2026 / 15 : 18
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RUOLI 2026/27, i contingenti regionali

Gilda Venezia

Gilda degli insegnanti di Venezia, 10.7.2026.

Assunzioni in ruolo, il contingente per le assunzioni in ruolo
per l’anno scolastico 2026/2027 è pari a n. 46.642 unità.

Gilda Venezia

Il MIM ha pubblicato il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2026/2027, è pari a n. 46.642 posti, come ripartiti nell’allegato B.

Gilda Venezia

 

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RUOLI 2026/27, i contingenti regionali ultima modifica: 2026-07-10T15:18:38+02:00 da
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