Gilda degli insegnanti di Venezia, 10.7.2026.

Assunzioni in ruolo, il contingente per le assunzioni in ruolo

per l’anno scolastico 2026/2027 è pari a n. 46.642 unità.

Il MIM ha pubblicato il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2026/2027, è pari a n. 46.642 posti, come ripartiti nell’allegato B.

Qui potete trovare:

RUOLI 2026/27, i contingenti regionali

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