Ruoli 2026, la prima fascia sostegno GPS

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 3.8.2026.

Immissioni in ruolo 2026, le procedure di surroga della prima fase ordinaria

e la fase straordinaria della prima fascia sostegno GPS.

Questa prima settimana di agosto parte con un grande numero di immissioni in ruolo. Si attivano già le procedure di surroga dei posti residuati dal primo turno di immissioni in ruolo ordinarie e si parte parallelamente per i posti di sostegno con le immissioni in ruolo dalla prima fascia GPS.

Surroghe a seguito di rinunce

In molte Regioni di Italia si stanno attivando, nella prima settimana di agosto, le operazioni di assunzione informatizzate personale docente a.s. 2026/2027 a causa delle surroghe a seguito di rinunce dopo la fase ordinaria delle immissioni in ruolo ordinarie.

La compilazione dell’Istanza on line, attraverso il sistema POLIS del MIM, non dà, di per sé, diritto all’assunzione, ma è subordinata all’utile posizione in graduatoria, in ragione del contingente autorizzato e delle disponibilità effettivamente esistenti per ciascuna classe di concorso, al netto degli esuberi.

Rinuncia delle province e delle classi di concorso

Le classi di concorso e le province non indicate nell’Istanza informatizzata di partecipazione alla procedura si intendono oggetto di rinuncia irrevocabile. È importante ricordare che gli aspiranti presenti nelle graduatorie interessate che non presentano domanda entro il termine di chiusura della Fase 1, saranno destinatari di assegnazione d’ufficio “in coda” rispetto a coloro che avranno provveduto alla regolare presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto di lavoro che intendono mantenere, dovranno comunque accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s.2026/2027. Ove, infatti, non sia espressa alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso, in caso di posizione utile all’interno del contingente autorizzato, il sistema informativo provvederà a nomina d’ufficio.

Si raccomanda, pertanto, di manifestare la rinuncia all’assunzione all’interno del sistema informativo, senza utilizzare canali diversi, per una più efficace assegnazione dei posti agli aspiranti interessati a nomina. La rinuncia non può essere sottoposta a termini o condizioni e preclude definitivamente la possibilità di ottenere l’immissione nei ruoli del personale docente, con conseguente cancellazione definitiva dalla medesima graduatoria.

Al docente che non esprime tutte le province della Regione, verrà richiesta un’ulteriore dichiarazione di responsabilità in cui emerge con chiarezza che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia, rischiando, tra le altre cose, di essere saltato per le immissioni in ruolo e quindi decadere dalla Graduatoria di Merito.

Posti sostegno da GPS I fascia

Le procedure di immissione in ruolo del personale docente su posti di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027 sono passate dalla fase ordinaria a quella straordinaria sui posti residuati. Con particolare riferimento alle operazioni di reclutamento del personale docente su posti di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027, è importante precisare che le disponibilità e i contingenti assunzionali autorizzati per tutti i gradi di istruzione – scuola dell’infanzia (ADAA), primaria (ADEE), secondaria di I grado (ADMM) e secondaria di II grado (ADSS) – saranno interamente assorbiti e coperti mediante lo scorrimento dei canali ordinari di immissione in ruolo.

Ai sensi dell’articolo 399 del d.lgs. n. 297/1994, del Decreto Ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026, e in stretta applicazione del Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026 – che estende all’anno scolastico corrente la disciplina transitoria di cui al Decreto Ministeriale n. 111 del 6 giugno 2024 – l’attivazione della procedura straordinaria di assunzione da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di I fascia è infatti subordinata al totale esaurimento delle graduatorie concorsuali ordinarie e dei relativi elenchi regionali subordinati.

Quindi scatterà l’immissione in ruolo da GPS I fascia solamente in quelle province in cui residuano i posti di sostegno dalle precedenti immssioni in ruolo ordinarie dalla fase ordinaria.

In molte regioni le graduatorie ADMM e ADSS non hanno fatto registrare posti residui per attivare il ruolo dalle GPS I fascia , mentre qualcosa è rimasto disponibile per ADEE e anche per ADAA.

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