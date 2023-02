dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 17.2.2023.

L’USR per il Veneto con nota n. 8791 del 14.02.2023 esprime il proprio parere in merito alla posizione dei colleghi che in anno di prova ai sensi del concorso straordinario di cui all’art. 59, comma 9bis non riescono a conseguire i requisiti previsti.

L’ufficio ricorda che il D.M. 108 del 28 aprile 2022 ha prescritto che gli aspiranti collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito di cui all’art. 9, stipulano, nel corso dell’a.s. 2022/23, un contratto a tempo determinato, nel corso del quale devono svolgere il percorso annuale di formazione e prova, integrato dal percorso di formazione universitaria disciplinato dall’art. 18 del D.M. medesimo. Al termine di entrambi i percorsi, che devono concludersi entro il 15 giugno 2023, i candidati che abbiamo superato il percorso annuale di formazione e prova, nonché la prova conclusiva del percorso di formazione universitaria, sono assunti in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2023.

A tale proposito precisa che «nel caso in cui non venga garantito, nel corso dell’a.s. 2022/23, lo svolgimento dell’anno di formazione e prova – che presuppone un requisito di servizio di almeno 180 giorni, di cui almeno 120 di effettiva attività didattica, interamente prestati nello stesso anno scolastico – le procedure dovranno essere inevitabilmente posticipate all’a.s. 2023/24, con assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2024».

Pertanto dovranno essere previsti due gruppi di percorsi universitari, l’uno da avviare nel corso dell’a.s. 2022/23 e l’altro nel 2023/24, a seconda dell’anno scolastico in cui potranno essere maturati i giorni di servizi utili al superamento del percorso di formazione e prova. USR per il Veneto nota n. 8791 del 14.02.2023. Procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 – bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Richiesta parere su art. 18 del DM n. 108/2022.

Ruoli da art. 59: l’anno di prova può essere posticipato

