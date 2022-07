Ruoli da concorso: la scelta della provincia e delle sedi

dall’USR per il Veneto, 14.7.2022.

Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 15396 relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II gradi dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali e da GAE A. S. 2022/23.

FASE 1 – PROCEDURA INFORMATIZZATA dal 16 luglio al 18 luglio 2022

Si rende noto ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito di cui:

al D.D.G. 105/2016 per i posti comuni dell’infanzia;

alle graduatorie di merito del D.D.G. n. 1546/2018 per posti della scuola dell’infanzia (concorso straordinario);

alle graduatorie di merito non esaurite per i posti comuni della scuola secondaria di cui al D.D.G. 106/2016;

alle graduatorie di merito non esaurite per i posti comuni della scuola secondaria al D.D.G. n. 85/2018;

alle fasce aggiuntive di cui al D.M. 40/2020;

alle graduatorie di merito non esaurite di cui al D.D. 510/2020;

alle graduatorie di merito di cui al D.D. 498/2020 per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria;

alle graduatorie di merito di cui al D.D. 499/2020 per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

alle graduatorie di merito di cui al D.D. 826/2021 per posti in discipline STEM;

alle graduatorie di merito di cui al D.D.G. 252/2022 per posti in discipline STEM,

che le operazioni in oggetto avverranno interamente in modalità telematica, attraverso apposite funzioni disponibili a sistema informativo ed accessibili all’utenza attraverso il portale POLIS – Istanze on line, come già anticipato con avviso prot. 14914 dell’08.07.2022 pubblicato nel sito istituzionale di questa Direzione, disponibile al link

Nomine in ruolo 2022/2023 – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (istruzioneveneto.gov.it)

Si evidenzia che la partecipazione alla procedura non costituisce effettiva individuazione né proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo che sarà disposta entro i limiti rappresentati dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali per l’anno scolastico 2022/2023 solo a seguito dell’emanazione dello specifico decreto interministeriale.

Si informano i candidati che non si procederà alla convocazione per le seguenti classi di concorso: AA56, AE25, AE56, AF25, AH56, AL56, A003, A004, A005, A006, A038, A053, A063, A064, AA55, AB55, AE24, AE55, AF24, AF55, AG55, AH55, AI24, AJ55, AL24, AM55, AN55, AP55, AQ55, AS55, AU55, B007, B009, B011, B028, B032, B033, BE02 in quanto non sono disponibili posti nella regione Veneto.

Si informano i candidati che le disponibilità sedi/posti saranno consultabili nei siti istituzionali degli Uffici di Ambito Territoriale a partire dal 16 luglio p.v. e potranno essere consultate anche dal motore di ricerca accessibile all’indirizzo https://www.venetolavoro.it/aris/cercasedi contenente l’elencazione di tutte le sedi disponibili alla data di pubblicazione dei movimenti convalidate dagli Uffici di Ambito Territoriale.

I candidati interessati sono quelli indicati nella tabella che segue:

CLASSE DI CONCORSO GRADUATORIA DA POSIZIONE A POSIZIONE AAAA DDG 105/2016 AA 713 739 AAAA DDG 1546/2018 AA 1 330 ADAA DD 498/2020 AA 1 66 ADEE DD 498/2020 EE 1 114

EEEE DD 498/2020 EE 1 1388 A022 DDG 85/2018 MM 224bis 234 bis A023 DD 499/2020 MM 1 16 A028 DD 826/2021 -STEM-1 MM 1 485 AA25 DD 510/2020 MM 19 19 AA25 DD 499/2020 MM 1 43 AB56 DD 499/2020 MM 1 30 AC25 DDG 85/2018 MM 166 167 AC25 DD 510/2020 MM 1 26 ADMM DD 499/2020 MM 1 99 AG56 DDG 85/2018 MM 13 15 AI56 DD 499/2020 MM 1 12 AJ56 DD 510/2020 MM 24 32 AK56 DD 499/2020 MM 1 3 AM56 DD 510/2020 MM 5 9 AM56 DD 499/2020 MM 1 30 AN56 DD 499/2020 MM 1 5 A007 DD 499/2020 SS 1 13 A008 DD 499/2020 SS 1 6 A010 DD 499/2020 SS 1 26 A012 DDG 85/2018 SS 183bis 191 bis A014 DD 499/2020 SS 1 29 A015 DD 499/2020 SS 1 24 A019 DD 510/2020 SS 4 23 A021 DD 510/2020 SS 9 bis 9 bis A021 DD 499/2020 SS 1 36 A026 DDG 252/2022 STEM-2 SS 1 25 A027 DD 826/021 STEM-1 SS 1 57 A029 DDG 85/2018 SS 54 58 A031 DD 510/2020 SS 2 8 A031 DD 499/2020 SS 1 1 A037 DD 499/2020 SS 1 5 A040 DD 499/2020 SS 1 9 A042 DD 499/2020 SS 1 19 A043 DD 499/2020 SS 1 1 A044 DD 499/2020 SS 1 4 A046 DD 510/2020 SS 17 19 A047 DD 499/2020 SS 1 2 A052 DD 499/2020 SS 1 14 A054 DD 510/2020 SS 8 19 A057 DD 499/2020 SS 1 1

A059 DD 510/2020 SS 1 2 A061 DD 499/2020 SS 1 10 A062 DD 499/2020 SS 1 2 AA24 DD 510/2020 SS 9 9 AA24 DD 499/2020 SS 1 54 AB24 DD 510/2020 SS 71 71 AC24 DDG 85/2018 SS 164 171 AC24 DD 510/2020 SS 1 8 AC55 DDG 106/2016 SS 1 12 AC55 DDG 85/2018 SS 1 11 AD24 DD 510/2020 SS 23 24 ADSS DD 499/2020 SS 1 68 AI55 DD 499/2020 SS 1 5 AK55 DDG 106/2016 SS 2 4 AK55 DDG 85/2018 SS 2 8 AM24 DDG 85/2018 SS 1 3 AW55 DDG 85/2018 SS 2 18 B012 DD 499/2020 SS 1 18 B016 DD 499/2020 SS 1 36 B017 DD 499/2020 SS 1 7 B018 DD 499/2020 SS 1 11 B022 DDG 85/2018 SS 1 1 B022 DD 499/2020 SS 1 16 B024 DD 499/2020 SS 1 2 BB02 DD 499/2020 SS 1 12 BC02 DD 499/2020 SS 1 11 BD02 DD 510/2020 SS 7 11 BD02 DD 499/2020 SS 1 9 GAE Si rinvia agli avvisi pubblicati nei siti degli Uffici di Ambito Territoriale

La procedura sarà suddivisa in due fasi distinte:

FASE 1 – indicazione dell’ordine preferenziale delle province; FASE 2 – dopo l’assegnazione della provincia, indicazione dell’ordine preferenziale delle sedi disponibili appartenenti alla provincia assegnata.

Nel caso di aspiranti presenti in più graduatorie, sarà possibile indicare la combinazione Provincia/classe di concorso in ordine di preferenza.

Le funzioni per esprimere l’ordine di preferenza delle province (nonché delle combinazioni provincia/classe di concorso) saranno aperte dalle ore 08.00 del 16 luglio alle ore 23.59 del 18 luglio 2022

Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line ed inserire l’ordine preferenziale, sulla base delle disponibilità per ciascun tipo posto / classe di concorso. Qualora un aspirante risultasse tra coloro che possono esprimere preferenze per più classi di concorso, l’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di concorso e provincia.

Si invitano gli aspiranti ad effettuare la scelta con un certo anticipo rispetto al momento della chiusura. Per gli aspetti tecnici si rimanda alle istruzioni riportate all’interno della procedura stessa, peraltro disponibili anche al link IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-Espressione_preferenze_provincia-classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf (istruzioneveneto.gov.it)

Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti, il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio.

Si raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di immissione in ruolo per le classi di concorso nelle cui graduatorie risulta inserito, di formulare la rinuncia a detta immissione all’interno della stessa procedura informatizzata al fine di evitare che l’Amministrazione debba procedere ad una nomina d’ufficio, che inevitabilmente pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto, oltre che condizionare l’efficienza delle operazioni del reclutamento.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a quella qui descritta.

La presentazione dell’istanza di scelta dell’ordine preferenziale delle province non costituisce in alcun modo garanzia del diritto alla proposta di contratto a tempo indeterminato. Ciò avverrà solo al verificarsi delle condizioni previste, quindi disponibilità di posti vacanti e disponibili da contingente destinato a nomine con contratto a tempo indeterminato (art. 399 del D.Lgs. 297/1994) e collocazione in posizione utile all’assunzione in ruolo.

Una volta autorizzato il contingente per le assunzioni per l’a.s. 2022/2023, questa Direzione procederà all’individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato ed alla relativa assegnazione della provincia con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel predetto contingente.

Le classi di concorso non ricomprese nella tabella sopra riportata non sono coinvolte nelle operazioni di conferimento delle nomine in questa fase.

Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia . Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le province del Veneto e una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province. Tale situazione comporterà, nei casi previsti dalla normativa vigente, la cancellazione dalla graduatoria di cui trattasi.

Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 2022/23. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d’ufficio, con successiva cancellazione dal ruolo già in possesso. Sulla base di quantosopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i docenti coinvolti nella procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione dell’istanza on-line.

Successivamente alla suddetta prima fase di assegnazione della provincia, al termine della quale verranno diffusi i risultati delle assegnazioni, si darà tempestivo avviso di apertura delle funzioni per la scelta della sede.

Tale fase, a cura della piattaforma INR, assegnerà la sede prima gli aspiranti dei concorsi indetti su base regionale, ai quali è stata assegnata la provincia (o provincia / tipo posto / classe di concorso), e solo successivamente gli aspiranti inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Si comunica che la sede, nella seconda fase della procedura, dopo l’assegnazione a livello provinciale, è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.

Pertanto, le persone destinatarie di nomina da concorsi regionali, che si trovassero in tale situazione, dovranno allegare, nella seconda fase della procedura , secondo le modalità predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, per le operazioni di valutazione della stessa da parte dell’USR per eventuale assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri candidati del proprio concorso privi di precedenza e rispetto a tutti gli altri candidati che verranno assunti tramite GAE.

Le informazioni sugli esiti delle varie fasi, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, saranno recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione automatica ad opera del sistema informativo.

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet https://istruzioneveneto.gov.it/ed i siti degli Uffici di Ambito Territoriale attraverso i quali verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non appena disponibili.

Ruoli da concorso: la scelta della provincia e delle sedi

