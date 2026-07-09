dalla FGU del Veneto, 9.7.2026.

Da un incontro con l’USR in data odierna ci è stato comunicato che da domani 10 luglio partirà nel Veneto la FASE 1 per la scelta della provincia che si concluderà entro lunedì.

Non è ancora stato pubblicato il Decreto del MIM con i contingenti né sono ancora disponibili i posti.

Consigliamo i colleghi vincitori del concorso a monitorare il sito dell’USR (che in giornata pubblicherà la notizia) e a fare attenzione alle mail.

L’avviso dell’USR Veneto:

FGU del Veneto

RUOLI, da domani si scelgono le province

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