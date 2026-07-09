Gilda VeneziaInsegnanti Autore: - 09 Luglio 2026 / 14 : 53
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RUOLI, da domani si scelgono le province

Gilda Veneziadalla FGU del Veneto, 9.7.2026.

Gilda Venezia

Da un incontro con l’USR in data odierna ci è stato comunicato che da domani 10 luglio partirà nel Veneto la FASE 1 per la scelta della provincia che si concluderà entro lunedì.
Non è ancora stato pubblicato il Decreto del MIM con i contingenti né sono ancora disponibili i posti.
Consigliamo i colleghi vincitori del concorso a monitorare il sito dell’USR (che in giornata pubblicherà la notizia) e a fare attenzione alle mail.

L’avviso dell’USR Veneto:

AVVISO – ASSUNZIONI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO – A.S. 2026/2027

 

FGU del Veneto

RUOLI, da domani si scelgono le province ultima modifica: 2026-07-09T14:53:49+02:00 da
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