Finalmente il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota con le indicazioni per lo svolgimento della prova di idoneità finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato dei docenti dalle GPS.

La nota riguarda gli insegnanti che hanno partecipato alla procedura straordinaria per il conferimento di supplenze annuali finalizzate al ruolo dalle graduatorie provinciali di prima fascia, prevista dal decreto sostegni-bis. Coloro che supereranno la prova finale al termine del periodo di formazione e prova potranno essere assunti a tempo indeterminato.

La prova di idoneità per le nomine in ruolo dei docenti da GPS

Con la nota 22219 dell’8 giugno 2022, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni sugli adempimenti per l’espletamento della prova disciplinare relativa alla procedura straordinaria per le assunzioni a tempo indeterminato di docenti dalle GPS prevista dal decreto sostegni-ter. Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (art. 59, commi da 4 a 9), ha autorizzato, infatti, esclusivamente per l’a.s. 2021/22, il conferimento di supplenze annuali finalizzate al ruolo da GPS, in particolare dalla prima fascia delle graduatorie, per coprire i posti rimasti vacanti dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo dei docenti.

La prova finale disciplinare si svolgerà tra il termine delle attività didattiche e la data del 31 luglio 2022. Si potrà procedere all’eventuale aggregazione interregionale delle procedure in presenza di un ridotto numero di candidati e alla suddivisione delle commissioni di valutazione in sottocommissioni in presenza di un numero di candidati incompatibile con le richiamate disposizioni e con la tempistica prevista per un tempestivo avvio dell’anno scolastico.

Il Ministero fa presente che nei prossimi giorni saranno pubblicate sul sito istituzionale le griglie di valutazione elaborate dalla Commissione nazionale per la valutazione della prova disciplinare della procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

La procedura

Tenuto conto della particolare numerosità degli aspiranti che concorrono per talune tipologie di posto e del fatto che la convocazione dei candidati da parte dell’USR responsabile della procedura dovrà essere effettuata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova, il Ministro raccomanda di verificare che le procedure di valutazione dell’anno di formazione e prova vengano espletate da parte delle Istituzioni scolastiche secondo tempistiche compatibili con le necessità sopra evidenziate, anche eventualmente in deroga ai termini previsti dal DM 21.10.2021, n. 310.

In pratica la procedura, regolata dal decreto MIUR n. 242 del 30 luglio 2021, prevedeva l’assunzione a tempo determinato degli insegnanti inseriti nella prima fascia delle graduatorie GPS fino al 31 agosto 2022. I supplenti dovevano svolgere, durante l’incarico di supplenza, il periodo di formazione e prova, cioè il percorso annuale per l’inserimento in ruolo del personale docente. Al termine di quest’ultimo, in caso di esito positivo, è previsto lo svolgimento di una prova finalizzata alla conferma in ruolo, che consiste in un colloquio.

L’intera procedura deve concludersi entro luglio 2022. Dunque a breve dovrà svolgersi la prova di idoneità per le assunzioni dei docenti dalle GPS e il Ministero ha fornito le indicazioni sulle tempistiche e le eventuali aggregazioni regionali delle commissioni in vista dell’espletamento delle prove.

