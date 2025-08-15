Ruoli insegnanti IRC, riparto del contingente

14.8.2025.
Assunzioni del personale docente di religione cattolica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e di II grado dalle Graduatorie di Merito dei concorsi straordinari a.s. 2025/26 – Riparto del contingente
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che all’Albo Pretorio è pubblicato il Decreto n. 3774 del 14 agosto 2025 relativo all’oggetto.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3774 del 14-08-2025
Tabella 1
Tabella 2
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3774 del 14-08-2025 e Albo n. 528/2025
