Ruoli insegnanti IRC, riparto del contingente

Gilda Venezia

14.8.2025.

Assunzioni del personale docente di religione cattolica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e di II grado dalle Graduatorie di Merito dei concorsi straordinari a.s. 2025/26 – Riparto del contingente

Gilda Venezia

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che all’Albo Pretorio è pubblicato il Decreto n. 3774 del 14 agosto 2025 relativo all’oggetto.

