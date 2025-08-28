Ruoli nel Veneto: i docenti di IRC

28.8.2025.
AVVISO – NOMINE a.s. 2025/2026 – Assunzioni del personale docente di religione cattolica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e di II grado dalle Graduatorie di Merito dei concorsi straordinari a.s. 2025/26 – Decreto di individuazione
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il decreto n. 3953 del 28 agosto 2025 con cui gli aspiranti docenti, indicati nelle tabelle allegate distinte per Diocesi e per settori formativi, sono stati individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per le nomine del personale docente di religione cattolica della scuola dell’infanzia e della primaria e della scuola secondaria di I e di II grado dalle Graduatorie di Merito dei concorsi straordinari a.s. 2025/26.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3953 del 28-08-2025
I-SETTORE_VENEZIA
I-SETTORE_CHIOGGIA
I-SETTORE_-VITTORIO-VENETO
I-SETTORE_-TREVISO
I-SETTORE_-PADOVA
I-SETTORE_-BELLUNO-FELTRE
I-SETTORE_-ADRIA-ROVIGO
I-SETTORE-VICENZA
I-SETTORE-VERONA
II-SETTORE_VENEZIA
II-SETTORE_TREVISO
II-SETTORE_ADRIA-ROVIGO
II-SETTORE_-PADOVA
II-SETTORE_-BELLUNO-FELTRE
II-SETTORE-VITTORIO-VENETO
II-SETTORE-VICENZA
II-SETTORE-VERONA
