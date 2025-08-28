ConcorsoInsegnanti Autore: - 28 Agosto 2025 / 18 : 29
Ruoli nel Veneto: i docenti di IRC

AVVISO – NOMINE a.s. 2025/2026 – Assunzioni del personale docente di religione cattolica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e di II grado dalle Graduatorie di Merito dei concorsi straordinari a.s. 2025/26 – Decreto di individuazione

L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il decreto n. 3953 del 28 agosto 2025 con cui gli aspiranti docenti, indicati nelle tabelle allegate distinte per Diocesi e per settori formativi, sono stati individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per le nomine del personale docente di religione cattolica della scuola dell’infanzia e della primaria e della scuola secondaria di I e di II grado dalle Graduatorie di Merito dei concorsi straordinari a.s. 2025/26.

 

