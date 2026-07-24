InsegnantiRuolo Autore: - 24 Luglio 2026 / 05 : 43
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Ruoli, nuovo contingente del Veneto

Gilda Venezia

23.7.2026.

Assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo a.s. 2026/27 – Riparto del contingente assunzionale
e  rettifiche

Gilda Venezia

L’Ufficio III dell’USR Veneto comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è pubblicato ilDecreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 2961 del 23-07-2026 e Albo n. 343/2026, relativo all’oggetto.

 

 

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Ruoli, nuovo contingente del Veneto ultima modifica: 2026-07-24T05:43:36+02:00 da
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