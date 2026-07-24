23.7.2026.
Assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo a.s. 2026/27 – Riparto del contingente assunzionale
e rettifiche
L’Ufficio III dell’USR Veneto comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è pubblicato ilDecreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 2961 del 23-07-2026 e Albo n. 343/2026, relativo all’oggetto.
- Link all’Albo Pretorio
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Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 2961 del 23-07-2026
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I RETTIFICA
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Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 2964 del 23-07-2026
Allegato decreto di riparto – II Rettifica
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II RETTIFICA
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 2968 del 23-07-2026
.Allegato decreto di riparto – II Rettifica
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Ruoli, nuovo contingente del Veneto ultima modifica: 2026-07-24T05:43:36+02:00 da