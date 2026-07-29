28.7.2026.

Scadenza 30 luglio 2026.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’Avviso prot. AOODRVE n. 23489 del 28 luglio 2026 e Albo n. 375/2026, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali SCORRIMENTO cc.dd.cc. A028 – AM01 – AM2B – AM30 – AM48 – A008 – AS01 – AS2B – AS48.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 20.00 del 28 luglio 2026 alle ore 08.00 del 30 luglio 2026.

.

.

.

.

.

.

Ruoli Veneto: 5 convocazione ultima modifica: da