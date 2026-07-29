ConcorsoInsegnanti Autore: - 29 Luglio 2026 / 05 : 33
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Ruoli Veneto, assegnazioni di sede del turno 4

Gilda Venezia

28.7.2026.

Scadenza 29 luglio 2026.

AVVISO – Nomine a.s. 2026/27: Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado – Esiti fase 1 e avvio fase 2 – Turno 4 – SCORRIMENTO cc.dd.cc. AB56 – AJ56 – AM12 – AM2A – A046 – AS12 – AS2A – Procedura informatizzata dal 28 luglio 2026 al 29 luglio 2026

Gilda Venezia

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’Avviso prot. AOODRVE n. 23456 del 28-07-2026 e Albo n. 367/2026, di cui all’oggetto, unitamente ai prospetti degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali SCORRIMENTO cc.dd.cc. AB56 – AJ56 – AM12 – AM2A – A046 – AS12 – AS2A – A.S. 2026/27

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 14.00 del 28 luglio 2026 alle ore 14.00 del 29 luglio 2026.

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Ruoli Veneto, assegnazioni di sede del turno 4 ultima modifica: 2026-07-29T05:33:31+02:00 da
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