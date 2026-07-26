InsegnantiRuolo Autore: - 26 Luglio 2026 / 05 : 06
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Ruoli Veneto, proroga termini Fase 4

Gilda Venezia

25.7.2026.

AVVISO – Nomine a.s. 2026/27: Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado – Avvio Fase 1 – Turno 4 – SCORRIMENTO cc.dd.cc. AB56 – AJ56 – AM12 – AM2A – A046 – AS12 – AS2A – Proroga termini Avviso prot. n. 23225 del 24 luglio 2026

Gilda Venezia

PROROGA TERMINI AVVISO PROT.N. 23225 del 24 luglio 2026

Nel far seguito all’Avviso prot. AOODRVE n. 23225 del 24 luglio 2026, si rende noto che il termine per l’espressione dell’ordine preferenziale delle province per tutti gli aspiranti interessati è prorogato alle ore 08.00 del 28 luglio 2026.

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Ruoli Veneto, proroga termini Fase 4 ultima modifica: 2026-07-26T05:06:59+02:00 da
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