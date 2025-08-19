Ruoli Veneto: scorrimenti A060 e AB25

19.8.2025.
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.
D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A060 – Secondo aggiornamento elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il secondo aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Veneto, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3799 del 19-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3799 del 19-08-2025 e Albo n. 537/2025
D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso AB25 – Secondo aggiornamento elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il secondo aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso AB25 – LINGUA STRANIERA (INGLESE) E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Veneto, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3800 del 19-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3800 del 19-08-2025 e Albo n. 538/2025
