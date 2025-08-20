Ruoli Veneto: scorrimenti del 20 agosto

20.8.2025.
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.
D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A048 – Secondo scorrimento graduatoria
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO per la regione Veneto, così come integrata a seguito dell’ulteriore scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3806 del 19-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3806 del 19-08-2025 e Albo n. 542/2025
D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso AM2D – Pubblicazione graduatoria di merito finalizzata all’individuazione dei candidati sui posti precedentemente assegnati ma oggetto di rinuncia
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che sul sito dell’USR Toscana è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 10 dicembre 2024, n. 3059 per la classe di concorso AM2D – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (TEDESCO), così come integrata a seguito dello scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023, per la regione Veneto.
D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso AC25 – Pubblicazione graduatoria di merito finalizzata all’individuazione dei candidati sui posti precedentemente assegnati ma oggetto di rinuncia
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che sul sito dell’USR Lombardia è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso AC25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SPAGNOLO), per la regione Veneto, così come integrata a seguito dello scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023.
