Ruoli Veneto: turno 13 scorrimenti della secondaria

18.8.2025.
Scadenza 19 agosto 2025
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria – Avvio Fase 1 – TURNO 13 – SCORRIMENTO CLASSI DI CONCORSO A007-A009-A018-A046-A027-A028-AM01 – Procedura informatizzata dal 18 agosto al 19 agosto 2025
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che all’Albo Pretorio è pubblicato l’AVVISO prot. n. 24916 del 18 agosto 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – SCORRIMENTO CLASSI DI CONCORSO A007-A009-A018-A046-A027-A028-AM01 – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 18.00 del 18 agosto 2025 alle ore 15.00 del 19 agosto 2025.
-
Avviso prot. AOODRVE n. 24916 del 18-08-2025
-
Convocazioni
-
Disponibilità
- Avviso prot. AOODRVE n. 24916 del 18-08-2025 e Albo n. 535/2025
.
D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A009 – Secondo scorrimento graduatoria
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che all’Albo Pretorio è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE per la regione Veneto, così come integrata a seguito dell’ulteriore scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023, nonché l’aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
-
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3791 del 18-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3791 del 18-08-2025 e Albo n. 529/2025
D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A018 – Secondo scorrimento graduatoria
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che all’Albo Pretorio è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE per la regione Veneto, così come integrata a seguito dello scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023, nonché l’aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
-
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3790 del 18-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3790 del 18-08-2025 e Albo n. 530/2025
.
.D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A027 – Secondo scorrimento graduatoria
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che all’Albo Pretorio è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 10 dicembre 2024, n. 3059 per la classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA per la regione Veneto, così come integrata a seguito dell’ulteriore scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023, nonché l’aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
-
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3795 del 18-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3795 del 18-08-2025 e Albo n. 533/2025
.
D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A028 – Secondo scorrimento graduatoria
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che all’Albo Pretorio è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 10 dicembre 2024, n. 3059 per la classe di concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE per la regione Veneto, così come integrata a seguito dell’ulteriore scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023, nonché l’aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
-
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3797 del 18-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3797 del 18-08-2025 e Albo n. 534/2025
.
D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A046 – Secondo scorrimento graduatoria
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che all’Albo Pretorio è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE per la regione Veneto, così come integrata a seguito dell’ulteriore scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023, nonché l’aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
-
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3794 del 18-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3794 del 18-08-2025 e Albo n. 532/2025
.
.
.
.
.
.
.
.
Ruoli Veneto: turno 13 scorrimenti della secondaria ultima modifica: 2025-08-18T16:15:26+02:00 da