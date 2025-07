Informazione scuola, 28.7.2025.

Immissioni in Ruolo 2025/26: cancellazione dalle graduatorie dopo l’anno di prova.

Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/26, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ribadito le regole relative alla cancellazione dalle graduatorie per i docenti immessi in ruolo che abbiano superato l’anno di prova. Tale procedura è disciplinata dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 e dall’articolo 13/5 del D.lgs. 59/17.

I docenti che superano con esito positivo il test finale e la valutazione del dirigente scolastico vengono confermati in ruolo e contestualmente depennati da tutte le graduatorie di merito (GM), di istituto (GI) e a esaurimento (GaE). Tuttavia, questa disposizione non riguarda le GPS, poiché il Contratto Collettivo Nazionale consente ai docenti di ruolo di accettare supplenze in ambiti diversi da quelli di titolarità.

La cancellazione avviene generalmente nel corso dello stesso anno scolastico in cui il docente ottiene la conferma in ruolo. Come specificato nella nota ministeriale n. 11984 del gennaio 2025, tale misura si applica ai docenti confermati a partire dall’anno scolastico 2024/25.

Questa normativa, sebbene chiara, continua a sollevare dubbi tra i docenti, soprattutto in merito alla possibilità di scegliere tra diverse classi di concorso.

