Immissioni in ruolo docenti 25/26.

Tipologia contratto prima e dopo il 31 agosto, anno di prova e abilitazione.

Le immissioni in ruolo a.s. 2025/26 si completeranno entro il 31/12 e saranno assunti docenti sia abilitati che non nonché docenti specializzati da GPS sostegno I fascia/elenchi aggiuntivi. Come avverrà l’assunzione e cosa faranno nel primo anno gli interessati.

Immissioni in ruolo 25/26

Le immissioni in ruolo a.s. 2025/26, come detto, si completeranno entro il 31/12/2025, in virtù della disposizione di cui al DL n. 45/2025. Pertanto, le stesse (immissioni) si svolgeranno in due fasi:

entro il 31/08/25 , attingendo da graduatorie pubblicate entro la medesima data;

, attingendo da graduatorie pubblicate entro la medesima data; entro il 31/12/25, attingendo da GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12/2025.

Alle immissioni in ruolo da GaE e GM nella scuola dell’infanzia/primaria/secondaria e alle assunzioni a tempo determinato dei vincitori non abilitati dei concorsi PNRR 1 e 2 scuola secondaria si aggiungono le assunzioni con incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi.

Graduatorie assunzione

Le graduatorie di assunzione sono dunque le seguenti:

graduatorie ad esaurimento (GaE); graduatorie di merito concorsuali (GM) GPS sostegno prima fascia/elenchi aggiuntivi – Mini call veloce

Trattandosi di procedure diverse, i docenti assunti dalle sopra riportate graduatorie avranno contratti diversi, svolgeranno attività diverse nel corso del primo anno di assunzione e potranno avere decorrenze diverse a seconda della data di pubblicazione della relativa GM e della data di assunzione. Riportiamo tutte le info utili nella tabella sottostante, relativa ai soli docenti assunti da concorso e da GPS/elenchi aggiuntivi, precisando poi cos’è previsto per gli immessi in ruolo da GaE.

Assunti, contratto, anno di prova/abilitazione

Clicca la tabella per ingrandirla

Riguardo ai docenti non abilitati dei concorsi PNRR, precisiamo che:

se rientranti nelle assunzioni entro il 31/08, sono assunti a tempo determinato oppure a tempo indeterminato e avviati all’anno di prova, se all’atto dell’assunzione risultino in possesso dell’abilitazione;

.

se rientranti nelle assunzioni entro il 31/12, sono assunti a tempo determinato e poi (nello stesso a.s. 25/26) a tempo indeterminato (e avviati all’anno di prova) se conseguono l’abilitazione entro il 31/12/2025. In tal caso, l’assunzione in ruolo decorre dalla data dell’abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell’anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nel medesimo a.s. 2025/2026.

Precisiamo altresì che se venisse confermata la disposizione dello scorso anno, si svolgerebbe assunzioni in surroga anche per le immissioni in ruolo dopo il 31/08 ed entro il 31/12/25, attingendo da GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12. In tal caso la decorrenza della nomina in ruolo sarebbe: giuridica al 01/09/2025 ed economica al 31/09/2026.

*A seguito dell’emendamento approvato al DL 90/2025 in sede di conversione in legge, sono assunti in ruolo e avviati all’anno di prova nel medesimo 25/26, se conseguono l’abilitazione entro il 31/12/25. Con l’emendamento (se approvato in via definitiva), in pratica, si equipara la situazione di tali docenti a chi viene assunto dopo il 31/08 ed entro il 31/12 da GM pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre.

Per quanto riguarda i docenti delle GaE sono assunti a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2025, se individuati entro il 31/08, viceversa, ossia se individuati dopo il 31/08, saranno assunti con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026.

Docenti Vincitori concorsi PNRR assunti nel 2024/25 e 2025/26: ecco le date per firmare contratto a tempo indeterminato

Per completezza ricordiamo sinteticamente cosa devono fare i docenti interessati ai fini dell’immissione in ruolo/assunzione da GaE e GM.

Domande

La procedura di immissione in ruolo informatizzata, com’è noto, si articola in due fasi e prevede che gli aspiranti presentino due distinte domande nell’ambito di ciascuna di esse:

Fase1 Informatizzazione Nomine In Ruolo-Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto: in tale domanda l’aspirante indica l’ordine di preferenza delle province e degli insegnamenti, per ogni graduatoria in cui è incluso (la domanda va presentata anche da chi è incluso in GaE, che non sceglie la provincia ma l’insegnamento/insegnamenti per cui concorre). Evidenziamo che la domanda va presentata dai soli candidati convocati (dall’USR di riferimento) e che la presentazione di tale domanda non comporta automaticamente la nomina in ruolo, in quanto è convocato un numero maggiore di aspiranti rispetto ai posti da assegnare, al fine di far fronte ad eventuali rinunce e quindi procedere alle relative nomine in surroga;

. Fase2 Presentazione Istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede: tale domanda è presentata dai soli candidati individuati nella fase1, ossia colori i quali hanno avuto assegnati insegnamento e provincia. In tale domanda, gli interessati indicano in ordine preferenziale le sedi in cui essere assegnati. Va inoltre obbligatoriamente indicato un comune da cui partire per l’eventuale scorrimento di tutte le sedi della provincia, qualora le specifiche sedi scolastiche espresse nella domanda non siano disponibili.

In definitiva, gli aspiranti interessati saranno convocati dall’USR di riferimento per la presentazione della prima domanda e poi, se individuati, presenteranno la seconda istanza per la scelta della sede, fornendo la relativa accettazione entro 5 giorni, a pena la decadenza dalla nomina.

Immissioni in ruolo docenti 2025-2026, il Ministero pubblica la pagina con tutte le NOVITÀ normative: ecco quali

Ecco le graduatorie che saranno utilizzate e le FASI 1 e 2 per le assunzioni

.

.

.

.

.

.

.

.

Ruolo 2025/26: contratto, anno di prova e abilitazione ultima modifica: da