di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 6.7.2023.

Cerchiamo di chiarire un dubbio che potrebbe riguardare un certo numero di docenti precari.

Ho abbandonato il servizio, posso fare la domanda per ottenere il ruolo sul sostegno da GPS?

Non si può dare una risposta univoca, dipende da come ho ottenuto la supplenza che ho abbandonato – ovvero sono stato scelto dalle graduatorie d’istituto o dalle graduatorie provinciali?

Abbandono di servizio dalle graduatorie d’istituto

E’ il caso più semplice, in base alla normativa, se ho lasciato una supplenza ottenuta sulla base di una graduatoria non potrò più ottenere supplenze dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse – ovvero anche per il prossimo anno scolastico.

Abbandono di servizio dalle GPS

Se ho lasciato una supplenza ottenuta sulla base delle GPS, perdo la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS. Non potrò quindi presentare la domanda per la scelta delle 150 scuole. Il nostro consiglio in questo caso è comunque di provare a presentare l’istanza.

