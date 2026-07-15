14.7.2026.
AVVISO – Nomine a.s. 2026/27: Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado – Esiti fase 1 e avvio fase 2 – Turno 1 – Graduatorie procedure concorsuali e Turno 2 – Graduatorie a esaurimento – Procedura informatizzata dal 14 luglio 2026 al 16 luglio 2026
Scadenza ore 08.00 del 16 luglio 2026
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’Avviso prot. AOODRVE n. 22086 del 14 luglio 2026 e Albo n. 338/2026, di cui all’oggetto, unitamente ai prospetti degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie a esaurimento e dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali A.S. 2026/27.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 19.00 del 14 luglio 2026 alle ore 08.00 del 16 luglio 2026.
- Avviso prot. AOODRVE n. 22086 del 14 luglio 2026
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Esito individuazioni Fase 1 – GAE
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Esito individuazioni Fase 1 – GM
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Disponibilità 2026-27
- Link all’Albo Pretorio
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RUOLO. USR Veneto: scelta della sede entro il 16 ultima modifica: 2026-07-15T06:23:07+02:00 da