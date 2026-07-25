Ruolo Veneto, scorrimento posti sostegno

24.7.2026.
Scadenza ore 16.00 del 25 luglio 2026.
AVVISO – Nomine a.s. 2026/27: Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado – Esiti fase 1 e avvio fase 2 – Turno 3 – SCORRIMENTO ADAA – ADEE – ADMM – ADSS – Procedura informatizzata dal 24 luglio 2026 al 25 luglio 2026
Ll’Ufficio III dell’USR Veneto comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’Avviso prot. AOODRVE n. 23226 del 24 luglio 2026 e Albo n. 361/2026, di cui all’oggetto, unitamente ai prospetti degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali e degli elenchi regionali di cui al DM 68/2026 – SCORRIMENTO ADAA – ADEE – ADMM – ADSS – A.S. 2026/27
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 20.00 del 24 luglio 2026 alle ore 16.00 del 25 luglio 2026.
- Avviso prot. AOODRVE n. 23226 del 24 luglio 2026
-
Esito individuazioni Fase 1 – Turno 3
- Link all’Albo Pretorio