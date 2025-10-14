Sanzioni disciplinari ai docenti, nulla di fatto

di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 13.10.2025.

Per l’Aran resta tutto com’è. il presidente Antonio Naddeo – non ha mai affrontato questo tema nel corso della trattativa condotta dallo scorso marzo per il rinnovo contrattuale 2022-2024

A proposito dell’articolo “Docenti sospesi dai presidi: si passa da 10 a 30 giorni? Rusconi (Anp): ok, così sgraviamo gli Usr, chi vuole può sempre fare ricorso”, ‘La Tecnica della Scuola’ prende atto delle precisazioni fornite dall’Aran.

“La parte pubblica – dichiara il presidente Antonio Naddeo – non ha mai affrontato questo tema nel corso della trattativa condotta dallo scorso marzo per il rinnovo contrattuale 2022-2024”.

Questo significa che l’amministrazione scolastica ha improvvisamente deciso di desistere su un tema condotto con fermezza negli ultimi anni? Ciò significa, se le cose stanno così, che le organizzazioni sindacali hanno vinto la loro battaglia?

L’ipotesi di allargamento delle sanzioni disciplinari inflitte dai dirigenti scolastici, di cui si è discusso non troppi mesi fa anche nel corso della sequenza contrattuale dell’ultimo Ccnl 2019-2021, si sarebbe improvvisamente dissolta e non sarebbe più presente tra gli obiettivi della parte pubblica.

Sembra qui che l’Aran non intenda più modificare questa parte del contratto di lavoro del comparto Istruzione.

Come si ricorderà negli ultimi contratti la questione del codice disciplinare dei docenti è sempre stata rinviata ad apposite sequenze contrattuali che però non sono mai andate a buon fine.

Per il contratto che si sta chiudendo ora non ci sarà neppure il rinvio ad una sequenza futura?

In tal caso, potremmo dire che l’azione del sindacato è stata vincente, convincendo l’Aran a desistere su una questione annosa. Il personale docente può stare tranquillo. Almeno per ora.

