di Alex Corlazzoli, Il Fatto Quotidiano, 10.3.2026.

Sanzioni disciplinari e contenziosi tra presidi e docenti, il sindacato Gilda chiede di istituire un terzo organismo giudicante. Il coordinatore nazionale Castellana: “Serve rivedere la norma e prevedere un consiglio superiore della docenza che esamini le contestazioni emanate dai dirigenti”.

A Bari una docente 66enne della scuola dell’infanzia è stata punita dal preside con una sanzione disciplinare “perché non si alzava dalla sedia”. Sempre in Puglia, in una primaria, a una maestra è stato fatto un richiamo scritto per aver postato sui social delle generiche considerazioni sulla scuola e ad un professore di un professionale, il preside, ha somministrato una “censura” per una festa di compleanno, durante l’intervallo, non autorizzata. Sono solo tre delle centinaia di casi che ogni anno i sindacati devono affrontare per far fronte a dirigenti scolastici che sono allo stesso tempo pubblici ministeri e giudici.

Un sistema che Gilda degli insegnanti ha deciso di denunciare con la volontà di giungere ad un obiettivo: la creazione di organismo terzo, un consiglio superiore della docenza. La proposta arriva dal coordinatore nazionale del sindacato Vito Castellana. Ad oggi la sanzione disciplinare è emessa sulla base del Decreto Legislativo 165/2001 e del contratto nazionale oltre che del codice di comportamento disciplinare dei dipendenti dell’Amministrazione dello Stato.

La sanzione è di vario tipo: richiamo verbale, richiamo scritto o censura, pecuniaria (trattenuta dallo stipendio), sospensione dal servizio, dalla retribuzione e da carta docente e licenziamento. La legge prevede che l’insegnante riceva una contestazione d’addebito con una comunicazione scritta dei fatti contestati. Entro dieci giorni si possono presentare le difese scritte o chiedere un’audizione alla presenza di un’organizzazione sindacale o di un legale di fiducia. Dopodiché l’amministrazione decide e motiva la sanzione che può essere impugnata davanti al giudice del lavoro oppure può essere chiesta una conciliazione.

Il problema è che ad avviare il procedimento e a decidere sullo stesso è solo il preside o nei casi più gravi il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale. Non esiste una figura terza. Non solo. In caso di ricorso, il preside è difeso dall’avvocatura di Stato mentre il docente deve pagare un legale. Un sistema che induce spesso maestri e professori a non avvalersi della Giustizia ma a subire le contestazioni trasferendosi o abbandonando il proprio ruolo.

La maestra dell’infanzia di Bari, ad esempio, che a 66 anni era ancora in aula con evidenti problemi fisici, di fronte alla lettera del preside è andata in pensione prima del dovuto per chiudere la vicenda. Alla collega della primaria di Bari, che aveva espresso sui social alcune lamentele sulla Scuola, è stato persino negato all’accesso agli atti. Quando il sindacato ha fatto ricorso al difensore civico, nonostante il parere positivo di quest’ultimo, il dirigente è andato avanti per la sua strada fino al provvedimento di censura. A quel punto la docente avrebbe dovuto fare ricorso al Tar per avere un giudizio sulla negazione della documentazione e al giudice del lavoro per il provvedimento.

Così per il professore del professionale. L’insegnante – considerato dal preside inadatto per quella funzione – è stato preso di mira. Il dirigente si è presentato in classe chiedendo ai ragazzi se il docente sapesse insegnare, se somministrasse molti compiti e alla fine è stato punito per una torta mangiata dai ragazzi durante l’intervallo quando in realtà in quella scuola – secondo quanto ci ha raccontato il sindacato – durante la ricreazione i ragazzi si facevano portare cibo dai bar.

“A volte – ci spiega Castellana – assistiamo a vere e proprie forme di bullismo da parte dei presidi. Serve rivedere la norma e prevedere un consiglio superiore della docenza a livello nazionale che esamini le contestazioni emanate dai dirigenti alla luce di un codice deontologico della categoria perché l’insegnante non è un impiegato dello Stato e ha diritto – nel rispetto dell’etica – alla libertà d’insegnamento prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro”.

.

.

.

.

.

.

.

Sanzioni a scuola, Gilda: serve un terzo organismo giudicante ultima modifica: da