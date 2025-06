Scelta 150 preferenze Gps, quale strategia?

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 2.6.2025.

Scelta 150 preferenze: alcuni consigli per adottare le migliori strategie per essere più sicuri di ottenere supplenze.

Il mese di luglio potrebbe essere il più papabile per presentare la domanda riguardante la scelta delle 150 preferenze. Non esiste una finestra temporale predefinita perchè il Ministero decide di anno in anno quando aprire le istanze. Nel 2023 si era potuto inoltrare la domanda dal 17 al 31 luglio, mentre nel 2024 era slittata di qualche giorno, dal 26 luglio al 7 agosto. Solitamente vengono convocati i sindacati alcune settimane prima, e dalla relativa informativa si conosceranno già le ipotetiche date. Segue poi la consueta nota ministeriale. In attesa dell’apertura dell’istanza vediamo di analizzare le possibili migliori strategie per conseguire supplenze.

Scelta 150 preferenze: alcuni consigli

Innanzitutto va ricordato che la compilazione delle 150 preferenze non è obbligatoria. Serve per poter ottenere incarichi a tempo determinato dalle Gps (oltre che dalle Gae, laddove ancora esistenti). L’anno scorso molti aspiranti erano rimasti delusi perchè non erano rimasti soddisfatti nelle scelte o avevano ottenuto sedi troppe lontane. Il solito annoso problema è poi anche quello dell’algoritmo che non torna indietro, che ha dato adito a continui ricorsi.

Come impostare quindi le scelte per avere maggiori opportunità? Di seguito alcuni consigli:

focalizzazione sulle scelte personali (con riguardo in particolare alle sedi più vicine al proprio domicilio);

(con riguardo in particolare alle sedi più vicine al proprio domicilio); tipo di contratto (31 agosto e 30 giugno e/o spezzone);

(31 agosto e 30 giugno e/o spezzone); non indicare tutte le preferenze se si pensa di rinunciare ad alcune sedi;

se si pensa di rinunciare ad alcune sedi; alcune volte viene consigliato dai sindacati di prediligere dapprima la scelta delle scuole prima di optare per comuni e distretti.

