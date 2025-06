Scelta 150 preferenze, le possibili opzioni

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 8.6.2025.

Breve sintesi sul funzionamento della scelta delle 150 preferenze: le opzioni che hanno a disposizione gli aspiranti.

L’estate porta con sè un appuntamento fisso ormai da anni per i supplenti: la scelta delle 150 preferenze. Si tratta in realtà di una facoltà che hanno a disposizione gli aspiranti inseriti nelle Gps (ed eventualmente anche nelle Gae, laddove ancora esistenti) per poter ottenere nomine a tempo determinato o indeterminato al 31 agosto o al 30 giugno. Ma quali sono esattamente le opzioni a disposizione degli interessati? Facciamo una breve sintesi.

Scelta 150 preferenze: come funziona?

In attesa di sapere quando sarà il momento per dedicarsi alla scelta delle 150 preferenze ricordiamo le opzioni a disposizione degli aspiranti, che possono essere così riassunte:

scuola ;

; comune ;

; distretto ;

; provincia.

Gli interessati dovranno quindi stilare un ordine di preferenze prendendo in considerazione dapprima le scuole/i comuni/i distretti a cui aspirano maggiormente, andando a scalare a seconda delle proprie priorità. Per avere una visione più chiara sarebbe necessario conoscere anche le disponibilità rimaste dopo che si sono concluse le operazioni di immissione in ruolo e le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Negli ultimi anni però le disponibilità vengono pubblicate dagli Usp solo quando le istanze dedicate alla scelta delle 150 preferenze sono ormai chiuse.

All’interno della domanda è anche possibile scegliere se interessati a cattedre al 31 agosto e al 30 giugno, oltre che agli spezzoni.

La mancata compilazione della scelta delle 150 preferenze non preclude la possibilità di ottenere supplenze, che potranno sempre essere conseguite dalle graduatorie d’istituto. Per tutto l’anno scolastico non si potranno invece ottenere nomine dalle Gps ( e dalle Gae).

