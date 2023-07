Tutte le risposte degli esperti.

Per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie GAE, GPS ed elenchi aggiuntivi, quest’anno, diversamente dal precedente, si prospetta la possibilità di presentare la domanda, finalizzata al conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, dalla prima metà di luglio ai primi giorni di agosto.

Indicazioni delle 150 sedi

Come l’anno passato, la procedura prevista sarà con modalità telematica, attraverso il sistema informativo del Ministero, tramite il quale gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, fino a 150 sedi di organico relativo a ciascun grado d’istruzione richiesto.

Procedura prevista

Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali temporanee e sino al termine delle attività didattiche, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, avverranno dopo le immissioni in ruolo dalle graduatorie di merito e dalle GPS.

Immissioni in ruolo docenti sostegno

Eccezionalmente per l’anno scolastico 2023/2024, il decreto 44 coordinato con la legge di conversione n° 74 all’art. 5 ha inserito la possibilità di procedere all’assunzione in ruolo oltre ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi e delle GAE, dei docenti inseriti nelle GPS di prima fascia e, ove dovesse essere necessario, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia di sostegno, con contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia nella quale sono inclusi sui posti rimasti vacanti.

Chi può fare la domanda per le 150 sedi

Possono fare la domanda attraverso la procedura informatizzata, gli aspiranti regolarmente iscritti nelle GAE, nelle GPS, e negli elenchi aggiuntivi e a seguito delle innovazioni introdotte dal decreto 44 possono fare domanda altresì i docenti che hanno conseguito il titolo all’estero e sono in attesa di aver riconosciuto il titolo stesso e per le graduatorie di sostegno i docenti che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno.

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE DEGLI SPETTATORI

✅ (10:55) Come funziona l’algoritmo?

✅ (14:15) Chi è di ruolo, può inserirsi nelle gps per altra classe concorso?

✅ (14:58) Perché non è più possibile indicare il numero minimo di ore per gli spezzoni?

✅ (15:50) Sarà possibile inserire il punteggio maturato con il servizio di quest’anno contestualmente alla scelta delle 150 scuole? grazie al servizio di quest’anno avrò accesso ad una nuova classe di concorso; potrò inserire questa nuova classe di concorso nella domanda?

✅ (16:44) Si sa % dei riservisti per la 104/92?

✅ (17:25) Sarà possibile inserire la riserva L 68/99 contestualmente alla scelta delle 150scuole?

✅ (19:40) Se dal 18 luglio si potrà scegliere per le supplenze, i ruoli quando verranno assegnati?

✅ (20:30) Come mai è stata tolta la possibilità di indicare il minimo/ massimo ore sugli spezzoni?

✅ (22:15) Le graduatorie straordinario 2020 sono ad esaurimento?

✅ (22:55) Le date 18 luglio, 1 agosto sono certe?

✅ (24:20) È possibile evitare che succeda come lo scorso anno scolastico, che pur avendo scelto tutti i distretti sia stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore

✅ (25:55) Lo scorso anno ho chiesto per prima cosa l’orario completo poi lo spezzone..sono stata chiamata nello spezzone, io avrei preferito orario pieno. Conviene mettere anche lo spezzone o no?

✅ (27:50) Per mettere tra le 150 preferenze, per es. ADSS, devo essere necessariamente essere iscritta alla l fascia GPS sostegno o va bene anche l fascia GPS posto comune?

✅ (29:55) Quando ci saranno assunzioni in ruolo sostegno? e come funzionerà la call veloce?

✅ (34:15) Chi usufruisce della 104 ha diritto ad essere inserito in una scuola più vicino?

✅ (37:10) Ho sciolto la riserva per il conseguimento del corso di sostegno su istanze online il 22 giugno ora il 18 luglio potrò scegliere le sedi?

✅ (37:55) Per chi ha la specializzazione sul sostegno, inserito in 1^ fascia sostegno e 1 fascia gps, inserira’ ovviamente in primis la cdc di proprio interesse (nel mio caso ADEE Primaria) al 30 giugno e al 31 agosto, e poi si procederà per il posto comune?

✅ (42:50) Le graduatorie dello straordinario bis 2022 continueranno a non essere ad esaurimento?

✅ (43:30) Per le supplenze annuali saranno preferite prima le GAE e poi le graduatorie degli ultimi concorsi?

✅ (44:18) Nel caso non si compilasse la domanda, dunque non si scegliessero le 150 sedi, si verrebbe esclusi dalle Gps o il sistema informatico confermerebbe le sedi precedenti?

✅ (45:50) Vorrei capire se un collega con specializzazione ma un punteggio inferiore avrà la precedenza

✅ (46:55) Lo spezzone potrebbe essere completato anche fra posto comune infanzia e sostegno senza specializzazione?

✅ (48:28) Se arriva una assegnazione su più scuole, posso rinunciare ad una di queste e mantenere solo uno spezzone su unica scuola?

✅ (49:25) Dove controllare se si è depennati da Gps seconda fascia?

✅ (50:40) Avendo la specializzazione sul sostegno infanzia, se mia candidassi in GPS 150 scelte soltanto per la primaria, dove avrei più probabilità di essere convocata?

✅ (51:30) Non esistono più le graduatorie incrociate?

✅ (52:50) Sono nelle Gae primaria dal concorso del 2000, che succederà quest’anno? L’anno scorso ho avuto assegnato dall’algoritmo due spezzoni e non ho completato ugualmente la cattedra. Sono arrivata a 18 ore. È normale?

✅ (53:50) Al momento della scelta delle preferenze, che differenza c’è tra scegliere le sedi per scuola, provincia o distretto?

✅ (55:15) Per gli specializzati all’estero con titolo in attesa di riconoscimento, Cosa succede?

✅ (56:00) Se arrivo in una scuola con spezzone, ho diritto al completamento nella stessa scuola?

✅ (58:00) Anche i vincitori dello straordinario bis scavalcheranno i supplenti da gps?

