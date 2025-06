di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 10.6.2025.

Tra pochi giorni apriranno le istanze finalizzate allo scioglimento della riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: cosa fare. I dettagli.

Tutto deve essere pronto per l’avvio del prossimo anno scolastico, incluse le graduatorie per le supplenze. Il 29 aprile scorso si sono chiuse le istanze per entrare negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps, ma chi si è iscritto con riserva sarà tenuto a scioglierla per non decadere dagli elenchi. La finestra temporale dedicata a questo adempimento va dal 16 giugno al 3 luglio 2025, ed è rivolto a coloro che conseguiranno l’abilitazione e/o la specializzazione entro il 30 giugno. Vediamo di seguito i dettagli.

Elenchi aggiuntivi: chiarimenti sullo scioglimento della riserva

La costituzione degli elenchi aggiuntivi Gps è disciplinata dall’OM 88 88/2025 e dal DM n. 26 del 19 febbraio 2025. Coloro che sapevano di conseguire il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di iscrizione ed entro il 30 giugno 2025 si sono inseriti con riserva e comunicheranno in un secondo momento il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. Nello specifico le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate, sempre in via telematica, a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025.

La riserva non sarà sciolta automaticamente. Dovranno essere gli interessati ad inviare la relativa istanza di scioglimento. La riserva sarà sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2025 o non venga data comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le modalità e tempistiche descritte.

Va ricordato che l’inserimento avviene in coda rispetto alla prima fascia Gps, trattandosi appunto di elenchi aggiuntivi. Le nomine a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno saranno quindi effettuate scorrendo dapprima la prima fascia, poi gli elenchi aggiuntivi e da ultimo la seconda fascia.

