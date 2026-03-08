Scioglimento riserva GPS, le date

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 7.3.2026.

Scioglimento riserva GPS er inserimento a pieno titolo in I fascia e servizio post 16 marzo: la domanda sarà aperta il 16 giugno. Tutti i chiarimenti per conferma prima fascia e servizio post 16 marzo.

La scadenza per la presentazione delle domande GPS è fissata alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. Gli aspiranti che hanno inserito la riserva per il conseguimento dell’abilitazione/specializzazione utile all’iscrizione in prima fascia oppure per il servizio che matureranno dopo il 16 marzo (qualora avessero un contratto di supplenza già attivo che prosegue oltre tale data) dovranno sciogliere la riserva stessa in un momento successivo. Le date sono state indicate dal Ministero. Di seguito i dettagli.

Scioglimento riserva per accedere in prima fascia GPS a pieno titolo

Innanzitutto il titolo abilitante o di specializzazione conseguito in Italia dovrà essere conseguito entro il 30 giugno 2026. Questo termine era già noto. Quanto invece allo scioglimento della riserva potrà avvenire nella finestra temporale che va dal 15 giugno 2026 ore 9.00 al 2 luglio 2026 ore 23.59.

Occorre precisare che lo scioglimento non avverrà in maniera automatica. L’aspirante che dunque consegue il titolo entro il 30 giugno dovrà inoltrare l’istanza di scioglimento della riserva. Se sarà sciolta e l’aspirante si era inserito contestualmente anche in seconda fascia decadrà automaticamente dalla seconda per risultare iscritto a pieno titolo in prima fascia; se, al contrario, la riserva non verrà sciolta si prospettano 2 scenari:

permanenza in seconda fascia se l’aspirante vi si era iscritto contestualmente;

se l’aspirante vi si era iscritto contestualmente; decadenza dalle GPS per la classe di concorso d’interesse se non era stata fatta l’iscrizione anche in seconda fascia.

Servizio post 16 marzo

Anche la riserva riguardante il servizio post 16 marzo dovrà essere sciolta dall’interessato. Anche in questo caso, infatti, il servizio ulteriore maturato non verrà riconosciuto in automatico, ma solo previo inoltro dell’istanza di scioglimento nelle date suindicate.

Occorre fare anche delle precisazioni:

il servizio, nell’attuale domanda delle GPS, può essere dichiarato con riserva solo fino al 30 giugno . Non è possibile dichiarare con riserva i servizi che si protraggono fino al 31 agosto ai fini del punteggio GPS;

. Non è possibile dichiarare con riserva i servizi che si protraggono fino al 31 agosto ai fini del punteggio GPS; chi matura 166 giorni entro il 16 marzo non dovrà dichiarare il servizio con riserva;

entro il 16 marzo non dovrà dichiarare il servizio con riserva; nell’istanza di scioglimento della riserva l’interessato dovrà solo confermare il servizio svolto entro il 30 giugno.

Scioglimento riserva GPS, le date

