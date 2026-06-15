Scioglimento riserva GPS 2026/28, dal 15 giugno al 2 luglio: quando è opportuno inoltrare la domanda?

I docenti che hanno presentato domanda per l’aggiornamento delle GPS 2026/28 inserendo un titolo o un servizio con riserva potranno scioglierla dal 15 giugno al 2 luglio. La logica di questa procedura è semplice: il MIM permette di dichiarare in anticipo un titolo di abilitazione/specializzazione o un periodo di servizio per non svantaggiare il candidato; successivamente, l’interessato è tenuto a confermare che quel titolo è stato effettivamente conseguito o che il servizio è giunto al termine. Di seguito chiariamo alcuni dubbi sulla tempistica corretta e sulle modalità di compilazione dell’istanza.

Quando inoltrare la domanda?

La finestra temporale utile sarà 15 giugno – 2 luglio ore 23.59. Avviso MIM

Una delle domande più frequenti riguarda il momento esatto in cui inoltrare l’istanza, specialmente per chi ha contratti in scadenza a fine mese. La regola fondamentale è che bisogna tassativamente attendere il giorno in cui si concretizza l’evento oggetto di riserva:

per i titoli (abilitazione o specializzazione sostegno): se il titolo viene conseguito il 29 giugno, si potrà sciogliere la riserva a partire dal 29 giugno; se si consegue il 30 giugno, si dovrà attendere tale data. Ma se già lo si ottiene giorno 16, non ha senso aspettare: dal 15 giugno in poi la piattaforma è attiva;

per i servizi (contratti al 30 giugno): nella puntata di Question Time di venerdì 12 giugno, Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, ha spiegato che chi ha un contratto in essere fino al 30 giugno potrebbe sciogliere la riserva anche prima della data del 30 giugno. Ovviamente questa è un’opzione consigliata per chi ha già raggiunto entro il 15 giugno i 180 o 166 giorni di servizio necessari per ottenere 12 punti (ricordiamo che il minimo dei giorni per avere il punteggio max dei punti per ano di servizio è infatti pari a 166 giorni).

nella puntata di Question Time di venerdì 12 giugno, docente ed esperta in normativa scolastica, ha spiegato che chi ha un contratto in essere fino al 30 giugno potrebbe sciogliere la riserva anche prima della data del 30 giugno. Ovviamente questa è un’opzione consigliata per chi ha già raggiunto entro il 15 giugno i 180 o 166 giorni di servizio necessari per ottenere 12 punti (ricordiamo che il minimo dei giorni per avere il punteggio max dei punti per ano di servizio è infatti pari a 166 giorni). In questo caso, occorrerà indicare il servizio svolto effettivamente fino a quel momento. I docenti che, invece, conseguiranno i 166 giorni successivamente o il 30 giugno, aspetteranno tale data per procedere con lo scioglimento.

È necessario, quindi, calibrare l’accesso alla piattaforma in base alla propria specifica data di riferimento, muovendosi comunque entro la scadenza ultima del 2 luglio ore 23.59.

Come si compila l’istanza: zero burocrazia e massima semplicità

Molti docenti temono di avere pochi giorni a disposizione (specialmente chi matura il requisito il 30 giugno), ma l’Amministrazione ha previsto una procedura estremamente snella. Non si tratta di dover reinserire le intere GPS o l’elenco delle 150 preferenze: l’applicazione richiede pochi passaggi e pochissimi minuti per essere completata.

Ecco le regole operative per procedere:

non è necessario allegare certificati di servizio rilasciati dalle scuole o i diplomi originali dei titoli conseguiti. Tutta la procedura si basa esclusivamente sul principio dell’ autocertificazione;

rilasciati dalle scuole o i diplomi originali dei titoli conseguiti. Tutta la procedura si basa esclusivamente sul principio dell’ per confermare un titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno basta inserire la data esatta di conseguimento; l’Ente o l’Università che lo ha rilasciato; la votazione finale riportata.



Non è necessario, infatti, allegare nessun certificato.

per i contratti giunti a scadenza la procedura è ancora più rapida. Non occorre ricalcolare i giorni, ma è sufficiente barrare la dichiarazione in cui si attesta che il servizio inserito è stato effettivamente portato a termine in modo regolare, ossia senza interruzioni anticipate, licenziamenti o intoppi contrattuali.

La diretta di Orizzonte Scuola

Lunedì 15 giugno, durante la diretta Question Time guidata da Andrea Carlino, con Roberta Vannini (Uil Scuola Rua) spiegheremo passo passo come procedere con lo scioglimento della riserva. Appuntamento fissato, su Facebook e YouTube, alle 14:30.

Scioglimento riserva: quando è opportuno inoltrare la domanda?

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