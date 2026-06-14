Scioglimento riserva TFA sostegno

Orizzonte Scuola, 13.6.2026.

Chi consegue il TFA sostegno entro il 30 giugno scioglie la riserva

e nella domanda delle 150 preferenze comparirà in prima fascia GPS.

Nel question time del 9 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, Simone Craparo della Gilda Unams ha affrontato alcuni temi centrali per il personale scolastico, con particolare attenzione ai docenti di sostegno.

Nel corso dell’appuntamento sono stati esaminati gli aspetti legati alle assunzioni, alla continuità didattica e alle ricadute organizzative per scuole, docenti, alunni e famiglie. Spazio anche ad altri nodi del sistema scolastico, in un confronto orientato a chiarire procedure, criticità e prospettive per il prossimo anno scolastico.

Sì. Dopo aver conseguito il titolo, il docente potrà accedere alla procedura di scioglimento della riserva, dichiarando il titolo, il voto, la data di conseguimento e l’università presso cui è stato ottenuto. Una volta completata l’operazione, nelle 150 preferenze risulterà inserito in prima fascia sostegno per il grado di istruzione corrispondente.

La procedura di scioglimento della riserva

Graduatorie GPS 2026/28: al via dal 15 giugno lo scioglimento delle riserve. AVVISO Ministero

Tutti i quesiti

[1:32] – Cosa è accaduto il 31 maggio e cosa accadrà il 15 giugno?

[7:33] – Cosa significa fase 0 o bollettino zero per la continuità?

[10:07] – Ci sono possibilità di deroga per assegnazione provvisoria con figli under 16?

[11:21] – Conviene inserire tutte le preferenze per rientrare nel bollettino zero?

[12:24] – Accettare la continuità impedisce di ottenere il ruolo?

[13:37] – I docenti di ruolo devono chiedere la continuità sul sostegno?

[15:19] – La procedura di continuità svaluta la figura del docente?

[16:12] – Chi ottiene il ruolo da PNRR3 può compilare le 150 preferenze?

[17:10] – Ci sono possibilità di ruolo da GPS sostegno in Lombardia e Toscana?

[19:00] – Se il dirigente non ha ancora convocato per la continuità, cosa fare?

[20:08] – Perché gli USR valutano diversamente i 12,5 punti del percorso selettivo?

[22:18] – Dopo il TFA ordinario si troverà la prima fascia sostegno nelle 150 preferenze?

[23:38] – Cosa indicano gli zero nei prospetti dei vecchi concorsi ADSS?

[25:01] – Con TFA sostegno infanzia e riserva in GPS, cosa conviene fare per il ruolo?

[26:18] – Con ruolo PNRR su posto comune si può chiedere utilizzo sul sostegno?

[27:22] – Dopo il X ciclo sostegno, come si indicano le scuole nelle 150 preferenze?

[28:04] – Si può congelare il ruolo PNRR3 per restare sulla continuità?

[28:35] – Ci saranno ruoli da GPS sostegno secondo grado in Lombardia?

[29:21] – Se arriva la continuità prima dell’esito PNRR, cosa fare?

[30:08] – Il servizio civile dà priorità negli elenchi regionali?

[30:43] – La sequenza è prima ruolo da GPS sostegno e poi continuità?

[31:06] – Con nuovo ruolo nella stessa classe di concorso bisogna rifare anno di prova?

[31:59] – Dopo quanti anni si può passare da sostegno a posto comune?

[32:35] – Senza aggiornamento GPS si resta in graduatoria compilando le 150 preferenze?

[33:27] – Come funzionerà la mini call veloce di agosto?

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Scioglimento riserva TFA sostegno

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