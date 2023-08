I sindacati sottolineano il numero di cattedre senza docenti titolari. Lo stesso fa l’Associazione nazionale presidi, che cita oltre 200mila posti scoperti e che saranno occupati da personale non di ruolo. Valditara ha annunciato l’assunzione a tempo indeterminato di 50.807 docenti ai quali si aggiungeranno 30.000 posti per il prossimo concorso Pnrr, programmato per settembre.

Il consiglio dei Ministri, il 3 agosto, ha autorizzato i nuovi impieghi a tempo indeterminato. Ecco in che ambiti saranno assegnati e quali sono le tempistiche.

Si tratta, nello specifico, di “52 unità di personale educativo-PED; 50.807 unità di personale docente (di cui 32.784 su posto comune e 18.023 su sostegno); 419 unità di insegnanti di religione cattolica; 10.913 unità di personale assistenti tecnico ausiliari-ATA e 280 unità di dirigenti scolastici”.

I nuovi docenti di questa prima infornata, già in cattedra a partire da settembre e da ottobre 2023, saranno presi dalle Gps, le graduatorie per le supplenze e dagli elenchi del sostegno

A poco più di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico – le date le stabiliscono le Regioni ma il calendario scolastico prevede l’avvio quasi ovunque a metà settembre – tornano alla ribalta i temi che da sempre agitano la scuola italiana, in particolare il toto cattedre dovuto alla mancanza di docenti titolari.

Secondo i sindacati, anche quest’anno saranno oltre 200mila i supplenti annuali ai quali si aggiungono quelli chiamati per periodi più brevi.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, dal canto suo, ha annunciato solo pochi giorni fa l’assunzione a tempo indeterminato di 50.807 docenti ai quali si aggiungeranno 30.000 posti per il prossimo concorso Pnrr, programmato per settembre.

Scuola, al via l'anno con 200mila supplenti. Il ministero annuncia 50mila assunzioni

