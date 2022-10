Scuola, arrivano gli aumenti di stipendio per gli insegnanti: ecco chi riceverà il premio annuale in busta paga.

Un aumento di stipendio, ma solamente per gli insegnanti che decidono di non trasferirsi e continuare a lavorare in scuoleche fanno parte di territori più disagiati. È questa la principale novità del decreto, firmato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, contenente i nuovi criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente.

I due criteri principali per la valorizzazione dei docenti riguardano la continuità didattica e l’appartenenza degli istituti a territori più disagiati. Il fondo prevede uno stanziamento da 30 milioni di euro l’anno e la novità è prevista dal Pnrr, all’interno della riforma del reclutamento e della formazione dei docenti.

Ma a quanto ammonterà l’aumento in busta paga per i docenti attraverso questo premio? E quali sono, esattamente, i criteri che verranno utilizzati per l’assegnazione delle risorse? Entriamo nel dettaglio.

Scuola, arriva decreto per valorizzazione docenti

Il nuovo decreto prevede la valorizzazione degli insegnanti, che avverrà soprattutto in funzione della continuità didattica e dei territori considerati disagiati. Si tiene conto, come criterio, del numero di anni in cui il docente è rimasto nella stessa scuola a insegnare, in particolare in una provincia diversa da quella in cui abita. Quindi viene premiato il mancato trasferimento per un ritorno al proprio domicilio.

Questo sistema, spiega Rusconi, non si basa sulla qualità professionale dell’insegnamento e non sarebbe quindi garanzia di un’efficace azione didattica per gli studenti. Servirebbe, più che altro, a evitare il valzer delle cattedre vuote a inizio anno scolastico.

