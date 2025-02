dalla Gilda degli insegnanti, 20.2.2025.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce l’assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico, finanziata dallo Stato.

“Un’ottima notizia per la Federazione Gilda-Unams, finalmente ora anche il personale scolastico, fino ad oggi unico escluso dalle altre categorie di lavoratori, può usufruire di un’assicurazione sanitaria”. E’ il commento di Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti.

La misura approvata nell’ambito del decreto legge in materia di pubbliche amministrazioni prevede, infatti, lo stanziamento di risorse volte a finanziare forme di assistenza sanitaria a beneficio del personale della scuola. Nello specifico, si tratta di 220 milioni di euro in cinque anni che permetteranno alle OO.SS. di dotare docenti e non docenti di un pacchetto di prestazioni e servizi sanitari integrativi, pari a circa 3.000 euro per ogni dipendente.

“Siamo soddisfatti per questo risultato che pone prime basi positive per la prossima contrattazione relativa al CCNL 2022-2024 del Comparto Istruzione e Ricerca – afferma Castellana – tuttavia, se la sanità pubblica funzionasse meglio e non ci fossero interminabili attese per le visite specialistiche, sicuramente queste risorse sarebbero state utilizzate per incrementare gli stipendi”.

Così in una nota la Federazione Gilda-Unams

