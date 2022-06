di Alex Corlazzoli, Il Fatto Quotidiano, 27.6.2022.

Redatto il documento, da lui niente riscontri.

La commissione era stata creata dal ministro dell’Istruzione lo scorso marzo per dare indicazioni sugli investimenti del Pnrr in tema di dispersione scolastico e abbattimento del divario territoriale. La commissione ha prodotto il documento richiesto, ma Bianchi non ha mai risposto: “Siamo preoccupati”

“Siamo in attesa di un riscontro politico e di un avvio delle azioni necessarie ad attuare le indicazioni, che finora non è giunto. Siamo molto preoccupati”. A lanciare questo appello al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è il gruppo di lavoro, nominato dallo stesso inquilino di viale Trastevere il marzo scorso per elaborare le indicazioni per il contrasto della dispersione e il superamento dei divari territoriali, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sette nomi di “peso”: Ludovico Albert, Marco Rossi Doria, Franco Lorenzoni, Andrea Morniroli, Vanessa Pallucchi, don Marco Pagniello, Chiara Saraceno. Poco più di un mese fa il ministro Bianchi era proprio a Napoli con Rossi Doria, presidente di “Con i bambini” e portavoce campano del forum del Terzo Settore, a celebrare in pompa magna la firma del “Patto educativo per la città metropolitana di Napoli”: un accordo siglato dal ministero della Giustizia, dipartimento giustizia minorile e di comunità; dal sindaco di Napoli; dal presidente della Regione Vincenzo De Luca; dal vescovo e dal prefetto del capoluogo campano.

Ora la luna di miele con Rossi Doria ma anche con gli altri membri del gruppo di lavoro è finita. “Siamo consapevoli – spiegano gli esperti nel documento-appello – dell’attesa per un investimento che deve raggiungere, presto e bene, scuole che hanno saputo resistere con competenza e passione in anni di grave disinvestimento e territori colpiti da crescente povertà educativa. Non abbiamo ricevuto una risposta ufficiale su un programma di investimento educativo a sostegno dei soggetti e delle situazioni più fragili, che fa tesoro dell’esperienza”. Saraceno e gli altri hanno prodotto un documento dettagliato di 36 pagine, di cui 20 con puntuali indicazioni e raccomandazioni operative secondo quanto previsto dall’investimento 1.4 della misura quattro del Pnrr, e ulteriori 16 pagine, elaborate al fine di “non ripartire ogni volta daccapo” contenenti la mappatura dei principali interventi attuati sul fallimento formativo negli ultimi cinque anni. Da marzo a oggi hanno ascoltato in audizione il presidente dell’Invalsi e tanti dirigenti scolastici impegnati al Nord, al Centro e al Sud, da anni, in territori di esclusione sociale e povertà educativa. “Il tutto, – sottolineano Lorenzoni, Pallucchi e i restanti – comprensivo di puntuali indicazioni operative, organizzative e gestionali secondo un’articolazione per target di interventi, esiti attesi e criteri di monitoraggio e valutazione di impatto è stato consegnato sia nella forma estesa sia in forma sintetica al ministro” ma nulla da fare. Bianchi non si è fatto più vivo. Franco Lorenzoni, maestro, è adirato; al Corriere del Mezzogiorno ha spiegato: “Le idee ci sono. Il ministro fa e disfa commissioni di continuo, chiede documenti e poi non dà alcun riscontro. È un peccato”. Resta la speranza che dopo questa denuncia pubblica il professore ferrarese si faccia sentire: “Auspichiamo che nei prossimi giorni avremo la conferma dell’adozione, in ogni sua parte, di una prospettiva strutturale che, su un tema di grande criticità per l’Italia e soprattutto per centinaia di migliaia di bambini e ragazzi, dà una risposta a scuola e insegnanti, enti locali, civismo educativo del terzo settore italiano”.

Scuola, Bianchi istituisce gruppo di lavoro per il contrasto alla dispersione ma poi sparisce

