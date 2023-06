di Chiara Sgreccia, L’Espresso, 27.6.2023.

Per raggiungere gli obiettivi del Pnrr, il ministero punta alla velocità della selezione, con test a crocette. E si alza il numero di crediti necessari. «La formazione si ridurrà al commercio dei crediti»

Doveva rappresentare la “ripartenza”. Essere la base per ricostruire il Paese subito dopo la pandemia, in cui milioni di cittadini avevano posto le proprie speranze. Tra questi anche gli insegnati, più di 200mila i docenti precari della scuola, e gli aspiranti, che nel Pnrr avevano visto la possibilità di fare ordine nella confusione che regolamenta l’immissione in ruolo dei professori da decenni. E invece no.

Come spiega Lucia Donat Cattin, docente e membro dell’esecutivo nazionale scuola, dell’Usb, «si stanno cercando di velocizzare la massimo le procedure per il reclutamento del personale scolastico al fine di rispettare gli obiettivi previsti dal Pnrr. Ma questo a discapito della qualità e di una programmazione efficace che poteva essere fondamentale sia per ridurre il numero dei precari su cui ogni anno si regge la scuola, sia dall’altro lato, per evitare la carenza di docenti in alcune classi di insegnamento».

Ci dovranno essere 70 mila nuove assunzioni entro dicembre 2024, secondo quanto scritto nel Piano. Stando alle dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ancora di più: «Saranno 100 mila, nonostante i ritardi maturali dal precedente Governo». Così «per i concorsi banditi lungo tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prova scritta sarà con quesiti a risposta multipla», si legge nel decreto Pa, n°75 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 giugno 2023. Solo al termine del periodo di attuazione del Pnrr potranno tornare le risposte aperte.

«Test a crocette per accelerare i tempi dei concorsi. Così da sostituire con i computer le commissioni di docenti che si trovano con difficoltà perché dovrebbero essere disposte a correggere le prove del Concorso per compensi molto bassi. Ma questa è solo una parte del problema. Dall’articolo 20 del decreto Pa si capisce che la formazione dei docenti si ridurrà al commercio dei Cfu», spiega Donat Cattin. Riferendosi al fatto che i 24 crediti formativi dal 2017 richiesti a chi decide di accedere al mondo dell’insegnamento diventeranno 60. Il sesto cambiamento negli ultimi 20 anni che segna il percorso di abilitazione per i docenti.

«O meglio, diventeranno 60 per i neolaureati, 36 per chi ha già conseguito i 24, 30 per chi vuole una seconda abilitazione, o per chi ha solo la specializzazione sul sostegno. Conseguibili con percorsi, almeno fino al 2025, al 50 per cento online. Per un costo di circa 2.500 euro l’anno. Impossibile non vedere in tutto questo sistema l’ennesimo modo per riempire le casse delle università e degli altri enti accreditati che potranno erogare i percorsi formativi, a fronte di nessun miglioramento delle condizioni di lavoro dei docenti». Che resteranno nelle stesse condizioni di sempre: «disposti a pagare per entrare nelle fila del precariato. Perché essere abilitati all’insegnamento non significa accedere a un posto di ruolo», conclude Donat Cattin. Anche per sottolineare la soppressione del limite sul numero di abilitati per specifiche classi di concorso. Che, invece, sarebbe dovuto essere la conseguenza del raccordo tra le effettive esigenze della scuola e la formazione dei docenti in determinate materie. Per evitare le situazioni piuttosto frequenti in cui non si possono formare le classi perché mancano i professori.

«Questo provvedimento trasforma persino la precarietà in un miraggio per chi voleva insegnare», aggiunge Antonio Corlianò, dell’organizzazione studentesca Cambiare Rotta, che sta per laurearsi in Filosofia all’Università di Bologna con il desiderio di diventare professore: «60 cfu e 2.500 euro sono i tempi e i costi di un ulteriore anno di università. Di fronte alla necessità di insegnanti adeguatamente formati la scuola pubblica diventa il palcoscenico dei pochi che si potranno permettere i costi di accesso». Le attività di formazione per i docenti potrebbero iniziare il prossimo autunno: è in dirittura di arrivo il testo definitivo del Dpcm con cui dovranno essere definiti i criteri. Il bando per il concorso straordinario ter per le immissioni in ruolo dovrebbe uscire già quest’estate.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Scuola, cambiano di nuovo le regole per i docenti: «Persino essere precari ora diventa un lusso»

ultima modifica: da