Scuola, dall’aziendalizzazione al modello spiaggia

Scuola, lo scivolone dall’aziendalizzazione al modello spiaggia, caratterizzato da un abbigliamento leggero. Occorre ribadire la sua funzione, forse però è troppo tardi

Scuola, il suo declino è iniziato nel 1995

Scuola. L’istituzione per decenni è rimasta all’angolo. Solo il la pandemia l’ha rimessa strumentalente al centro.

Irraggiungibile dai riflettori mediatici. Ha vissuto nel nascondimento, mentre il suo profilo subiva diverse mutazioni. Tutto è iniziato con la Carta dei Servizi (1995), la legge 59/97 e il D.P.R. 275/99 quando il finanzcapitalismo (L. Gallino) è entrato a gamba tesa con l’intento di condizionare il Piano dell’Offerta Formativa alle desiderata del cliente. In questo contesto la scuola è stata associata a un supermarket dove il prodotto meglio pubblicizzato riscuote i maggiori consensi. Senza dimenticare il modello- porte scorrevoli, dove si entra e si esce a piacimento, mettendo al primo piano le esigenze dell’allievo o della famiglia.

Il processo poi è degenerato: i genitori sono saliti in cattedra, permettendosi di valutare l’attività didattica dei docenti. La contestazione dell’utenza, però è andata oltre ogni limite. Docenti insultati, picchiati, dimenticando che essi sono dei pubblici ufficiali e quindi ogni offesa perpetrata anche “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” ( Cassazione n. 15367/2014) costituisce reato. Recentemente la Cassazione ha confermato questo profilo anche in caso di intimidiazioni per condizionarne la valutazione (n.14958/2021).

Con i primi caldi avanza il modello spiaggia

Quest’anno il caldo è arrivato troppo presto. Molti studenti entrano a scuola con un abbigliamento che risulta consono al mare, ma non a scuola. Questa è un’istituzione pubblica e richiede ai suoi utenti un abbigliamento adeguato al suo profilo. La regola vale anche per il comportamento e la comunicazione.

Per i genitori abituati, come ho scritto sopra, a dettare le regole alla scuola o a condizionarne l’attività, è un ragionamento che non convince.

L’altro giorno il Dirigente scolastico Giuseppe Rizzo (I.C. Manzoni di Castellanza) ha pubblicato una circolare coerente con il profilo pubblico dell’Istituzione scolastica. Si legge:

“ABBIGLIAMENTO DECOROSO ED ADEGUATO AL CONTESTO SCOLASTICO

Si ricorda ai genitori, a tutto il personale della scuola, alle studentesse ed agli studenti che la scuola è un ambiente educativo, e un luogo istituzionale che merita adeguato rispetto e ciò implica che ciascuno lo frequenti con un abbigliamento sobrio e decoroso, consono all’ambiente scolastico.

Nell’ovvia considerazione che i concetti di decoro e sobrietà sono suscettibili di inevitabile interpretazione, lo scrivente, senza voler limitare la libertà individuale, si permette tuttavia di precisare che andranno evitati bermuda, pantaloni corti, canotte ed ogni altro tipo di abbigliamento adatto a contesti non scolastici“.

Alcuni genitori l’hanno ritenuta “esagerata, visto il caldo di questo periodo e considerato che si rivolge anche a ragazzini di 6-7 anni”.

Temo che fra qualche anno si arriverà…Povera scuola!

