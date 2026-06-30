Scuola dell’infanzia e ondate di calore: proposta di revisione del calendario scolastico

La scuola dell’infanzia è il primo segmento del sistema nazionale di istruzione e formazione. Promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza, favorendo la costruzione delle relazioni, del pensiero critico, della creatività e dell’apprendimento attivo.

L’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività; l’articolo 34 garantisce il diritto all’istruzione; l’articolo 97 impone alla Pubblica Amministrazione di assicurare il buon andamento e l’efficacia della propria azione. A tali principi si affiancano gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che impone ai datori di lavoro di valutare tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro, compresi quelli derivanti dalle condizioni microclimatiche, adottando ogni misura necessaria alla loro prevenzione.

Non può inoltre sfuggire una evidente asimmetria organizzativa: mentre gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria concludono il proprio percorso didattico prima del periodo statisticamente più esposto alle ondate di calore, i bambini della scuola dell’infanzia e il personale scolastico rimangono impegnati per oltre tre settimane aggiuntive, spesso in edifici privi di adeguati sistemi di climatizzazione. Una differenziazione prevista dagli attuali calendari scolastici regionali, ma che oggi appare meritevole di una verifica alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza e tutela della salute.

Per tali ragioni, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani propone l’apertura di un confronto istituzionale nazionale tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero della Salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’ANCI, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni professionali, gli esperti di salute pubblica e climatologia e tutti i soggetti istituzionali interessati, con l’obiettivo di elaborare una proposta condivisa di revisione del calendario scolastico della scuola dell’infanzia, tenendo conto delle mutate condizioni climatiche e delle esigenze di tutela della salute.

Il Coordinamento chiede inoltre che tutte le istituzioni scolastiche procedano, nell’ambito dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008, a una specifica valutazione del rischio da stress termico, individuando le misure organizzative, preventive e strutturali necessarie a garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

Il cambiamento climatico rappresenta ormai una realtà strutturale con la quale anche il sistema scolastico è chiamato a confrontarsi. Adeguare l’organizzazione del servizio educativo non significa ridurne la qualità né comprimere i diritti delle famiglie; significa, al contrario, rendere effettivi i principi costituzionali di tutela della salute, del diritto all’istruzione e della dignità del lavoro, garantendo a tutte le bambine e a tutti i bambini ambienti educativi sicuri, inclusivi e coerenti con le sfide del nostro tempo.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene pertanto opportuno che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, d’intesa con le Regioni e nel rispetto delle rispettive competenze, valuti la possibilità di uniformare la data di conclusione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola, salvaguardando il monte ore annuale previsto dalla normativa vigente. Un calendario maggiormente omogeneo favorirebbe l’equità del sistema scolastico, la tutela della salute, una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie e una più razionale organizzazione del servizio pubblico di istruzione.

La tutela della salute dei minori costituisce un diritto umano fondamentale e rappresenta una condizione imprescindibile per l’effettività del diritto all’istruzione. Di fronte agli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, le istituzioni sono chiamate ad adottare politiche scolastiche capaci di coniugare qualità educativa, sicurezza degli ambienti, sostenibilità e rispetto della dignità della persona.