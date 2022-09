Scuola e contratto economico. Riprende la trattativa. Mancano le condizioni per ulteriori ritardi. A breve si arriverà all’atto conclusivo della firma?

Scuola e contratto economico. Ripartono gli incontri

Scuola e contratto economico. Dopo la pausa estiva riprendono le trattative. “Giorno 7 settembre 2022 alle ore 15.00, le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS e ANIEF, sono convocate all’Aran per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale del CCNL del personale comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019 – 2021.”

Il maggior ostacolo alla fìrma rimanda alle risorse stanziate. Sarà difficile che la Legge di Bilancio 2023 possa prevedere ulteriori stanziamenti. Lo impedisce la gabbia salariale del D.Lvo 29/93 che, seppure abrogato (D.lvo 165/01), è ancora stranamente attivo. E’ stato solo modificato il riferimento al tasso d’inflazione programmata. A questo occorre aggiungere che ci sono poche risorse economiche. E’ di questi giorni la difficoltà del Governo a reperire denaro per sostenere il tessuto sociale dalla grave crisi energetica. Questa sta divenendo sempre più complessa, per via della chiusura del gasdotto russo (Nord Stream 1) a tempo indeterminato.

Gli scostamenti di bilancio verranno attuati solo per l’economia e non per la scuola. Intanto il personale scolastico sta pagando duramente la crisi energetica, per via dell’inflazione ormai vicina al 10%. Per ora.

La politica si sta muovendo

Forse arriveremo prima del 25 settembre alla firma. L’ipotesi non è un sogno, ma si fonda sull’esigenza della politica di riconquistare i tanti voti del personale scolastico. Al momento i twitter sono sotterranei, silenziosi. Nei prossimi giorni e in prossimità della consultazione elettorale, diventeranno dichiarazioni pubbliche e interviste, palesando il pressing della politica.

Alla fine avremo un aumento netto di 60-70. Il solito piatto di lenticchie. Considerando il contesto di un sistema produttivo in forte crisi, occorre accettarli. “Meglio l’uovo oggi, che la gallina domani“. Se la crisi si aggraverà potremmo non averli.