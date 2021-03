la Repubblica, 25.3.2021.

Il Lazio: “Se torneremo arancioni, da lunedì istituti riaperti”.

Il ministro Bianchi ha chiesto la possibilità al commissario Figliuolo, ma la decisione non è collegata al rientro dopo Pasqua. E il consulente Miozzo propone staffette Protezione civile-Esercito per un pronto intervento in classe.

ROMA – Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha chiesto al commissario per la lotta al Covid, Francesco Paolo Figliuolo, la possibilità di testare la sicurezza delle scuole attraverso un tampone rapido cui sottopore gli studenti rientranti a scuola, compresi gli iscritti alla scuola dell’infanzia.

La risposta non c’è ancora, ma si avverte l’accelerazione delle politiche di difesa del ministero dell’Istruzione con l’arrivo di Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato tecnico scientifico e da un mese collaboratore del ministro.

Il test sugli studenti, secondo le indicazioni di Miozzo, dovrebbe essere ripetuto ogni settimana e in caso di positività sarà effettuato un tampone molecolare a tutta la classe. La novità non è collegata al rientro in classe dopo Pasqua, che dipende dal livello di contagio presente nella singola regione (e provincia).

La riapertura dopo le festività dovrebbe comunque riguardare, rispetto alle attività generali, solo le scuole: in fascia arancione si dovrebbe tornare al 50 per cento in classe. Le lezioni in presenza, anche in fascia rossa, sono previste per le scuole materne, le elementari e la prima media. Il rientro parziale avverrà, appunto, nelle regioni che torneranno o manterranno almeno il colore arancione. Tra queste, venerdì dovrebbe passare in zona arancione il Lazio. Resta in piedi l’ipotesi di utilizzare staffette di Protezione civile con medici dell’Esercito per circoscrivere eventuali contagi appena individuati.

Lazio serva in arancione aprirà le scuole, solo le superiori in Dad

“Qualora i dati epidemiologici facciano tornare il Lazio in zona arancione da lunedì 29 marzo gli asili nido, le materne, le scuole elementari e le medie riapriranno con le attività in presenza. Per quanto riguarda le superiori, queste rimarranno chiuse continuando ad assicurare la didattica a distanza. La decisione riguarda le giornate antecedenti le vacanze di Pasqua, cioè il 29, 30 e 31 marzo e sarà formalizzata nelle prossime ore con un’ordinanza regionale a firma del presidente della Regione Lazio”. Lo rende noto Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio. “La decisione – precisa l’assessore Di Berardino – riguarda le giornate antecedenti le vacanze di Pasqua, cioè il 29, 30 e 31 marzo e sarà formalizzata nelle prossime ore con un’ordinanza regionale a firma del presidente della Regione Lazio. La scelta è stata elaborata anche a seguito di un incontro avvenuto questa mattina con tutte le organizzazioni sindacali del comparto scuola che hanno concordato con l’opportunità di continuare con la dad al 100% fino a Pasqua per gli istituti superiori”.

.

.

.

.

Scuola, ipotesi tamponi al primo giorno della settimana

ultima modifica: da