di F.Q. Il Fatto Quotidiano, 13.2.2025.

L’Unione europea richiama l’Italia sul precariato scolastico. La Commissione ha aperto una procedura d’infrazione contro il nostro Paese per l’abuso di contratti a tempo determinato tra gli insegnanti, una pratica che, secondo Bruxelles, crea condizioni di lavoro discriminatorie. Il problema è che chi lavora da anni con incarichi a termine non ha diritto agli stessi scatti di anzianità dei colleghi di ruolo, nonostante svolga le stesse mansioni: “Gli insegnanti a tempo determinato non hanno diritto a una progressione salariale graduale basata sui precedenti periodi di servizio, a differenza degli insegnanti a tempo indeterminato”, si legge nel documento.

Il primo atto formale è una lettera di costituzione in mora, con cui l’esecutivo comunitario concede all’Italia due mesi per rispondere. Se il governo non troverà una soluzione, la Commissione potrà proseguire nell’iter, arrivando fino alla Corte di Giustizia dell’Ue, con il rischio di sanzioni economiche. Il tema non è nuovo. Già lo scorso ottobre Bruxelles aveva ammonito l’Italia per il continuo ricorso ai contratti a tempo determinato nel settore scolastico. E i numeri parlano chiaro: secondo Tuttoscuola, i precari erano 100mila nel 2015-16, saliti a 235mila nel 2022-23. Per i sindacati oggi sono almeno 250mila, mentre il Ministero dell’Istruzione ne riconosce circa 160mila.

La Gilda degli Insegnanti attacca: “Una questione solo italiana, la piaga del precariato. Preoccupante che ancora una volta la Commissione Europea avvii una procedura d’infrazione contro l’Italia per abuso di contratti a termine, già si è verificato in passato e nulla è stato risolto”, afferma il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana. Il sindacato promette battaglia e chiede interventi immediati per sanare un’ingiustizia che penalizza chi da anni garantisce il funzionamento della scuola pubblica: “Gli insegnanti italiani che siano di ruolo o non di ruolo, svolgono allo stesso modo le loro funzioni, non possono esistere docenti di serie A e di serie B. Una prassi che crea discriminazioni e alimenta forti disparità. In attesa di un riscontro che avvii un’inversione di rotta, la Gilda degli Insegnanti si farà sempre portavoce dei principi di uguaglianza e giustizia che hanno come obiettivo ultimo la valorizzazione della professione”.

Nel mentre, ieri è stato annunciato che il caso dei precari italiani con servizio triennale reiterato sarà discusso il prossimo venti febbraio dalla Commissione per le petizioni del Parlamento Ue. L’iniziativa è stata promossa dal “Comitato precari uniti per la Scuola” che chiede l’applicazione della direttiva 2013/55/UE contro l’abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato nell’ambito del sistema di formazione iniziale e del sistema di reclutamento. Il documento vuole evidenziare anche che, attraverso la revisione della formazione e del reclutamento degli insegnanti, attuata con una serie di interventi legislativi che fanno capo al Pnrr e che hanno modificato una serie di normative che hanno avuto come conseguenza una maggiore precarizzazione.

.

.

.

.

.

.

.

Scuola, l’Ue richiama l’Italia: troppi precari, scatta la procedura d’infrazione ultima modifica: da