Scuola primaria, gli effetti dell’anticipo

Un aspetto poco considerato ma decisivo riguarda gli “age effects”, ovvero l’impatto dell’età nei primi anni di scuola primaria. Pochi mesi di differenza nella data di nascita possono tradursi in rilevanti diseguaglianze di maturità fisica, cognitiva ed emotiva. Non è solo l’età assoluta a contare: l’età relativa, ossia il confronto con i coetanei della stessa classe, può influenzare profondamente l’autostima e il rendimento scolastico.

In Italia, a causa della possibilità di anticipare l’iscrizione a cinque anni, la differenza di età tra i bambini più grandi e quelli più piccoli di una classe può arrivare a 14 mesi. L’analisi condotta dagli autori della ricerca conferma che l’effetto dell’età relativa è penalizzante per tutti, ma in misura ancora maggiore per i bambini di seconda generazione: a parità di condizioni, i più giovani tra loro registrano risultati inferiori del 3,3% in italiano e del 3,4% in matematica rispetto ai nativi.

Il ruolo (negativo) degli “anticipi”

La ricerca conferma un dato che si conosce da tempo: la percentuale di alunni anticipatari nella scuola primaria tende ad aumentare spostandosi dalle regioni del nord a quelle del sud; in altre parole le famiglie del sud tendono a mandare scuola i propri figli un anno prima con maggiore frequenza di quanto accade al nord.

Ma il dato curioso è un altro: la propensione ad anticipare l’iscrizione varia tra regioni e le famiglie di seconda generazione non sembrano adottare comportamenti diversi da quelle autoctone.

“In altri paesi, come gli Stati Uniti – osservano gli autori – esistono forti divergenze nei comportamenti di iscrizione scolastica tra gruppi sociali diversi. In Italia, invece, le regole di accesso e l’offerta pubblica contribuiscono a mantenere una certa uniformità”.

Differenze di genere e il ruolo dell’educazione prescolare