Ansa, 28.2.2025.

‘Molti nodi da sciogliere, chiusura non immediata trattative’

ROMA, 28 MAG – Si è svolto oggi il quarto incontro all’Aran per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, valido per il triennio 2022-2024.

Molti i nodi ancora da sciogliere, che fanno pensare ad una chiusura non immediata del tavolo delle trattative. La delegazione della Gilda degli Insegnanti che ha preso parte all’incontro, ha ribadito i punti salienti della linea politica che intende perseguire. Tra questi, la questione della trasparenza nella distribuzione del MOF e la richiesta di più risorse.

“Chiediamo trasparenza – afferma il coordinatore, Castellana – si deve conoscere chi nelle scuole percepisce compensi, perché, trattandosi di denaro pubblico, non dovrebbero essere permesse né opacità né segretezza legata alla privacy. Nella scuola educhiamo le future generazioni al rispetto delle norme e della legalità, invece poi alla prova dei fatti risulta quasi impossibile conoscere per esempio chi ha percepito quote del FIS”.