di Massimiliano Jattoni Dall’Asén, Il Corriere della sera, 20.8.2023.

Tra l’11 e il 15 settembre, a seconda della Regione, suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico. E puntuali, come sempre, ripartono le polemiche legate alle supplenze. Questa volta i sindacati parlano di più di 200 mila cattedre che verranno occupate da insegnanti precari annuali pescati dalle graduatorie provinciali delle supplenze (Gps). Nonostante il piano straordinario di reclutamento varato nei mesi scorsi dal ministero dell’Istruzione, con oltre 50 mila nuove stabilizzazioni di docenti, a questi numeri si deve aggiungere l’esercito degli insegnanti che avranno supplenze di pochi mesi se non addirittura di qualche settimana. Si tratta, per le sigle sindacali, di cifre ormai raddoppiate rispetto a 7 anni fa. E la situazione appare drammatica nel caso del sostegno agli alunni con disabilità: secondo la Flc Cgil mancano all’appello almeno 117 mila posti. Problemi simili anche per il personale Ata: le nuove nomine, circa 11 mila, coprono a malapena il 30% dei posti vacanti.

Il ballo dei supplenti

Dopo aver concluso le nomine di ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi (Gm) e dalle graduatorie ad esaurimento (Gae), gli Uffici scolastici provinciali cominceranno a chiamare i supplenti Gps tra fine settembre e i primi di ottobre: ciò significa che anche quest’anno molti studenti rischieranno di cambiare docenti più volte nel corso dell’anno. Senza contare che siamo in attesa dei 30 mila docenti che entreranno con il prossimo concorso previsto dal Pnrr. Insomma, una situazione più che difficile, peggiorata dalle graduatorie vuote al Nord e dalla ritrosia dei docenti meridionali a spostarsi a causa del carovita.

I nuovi bandi

Qualche speranza di sanare almeno in parte questa situazione potrebbe arrivare dai percorsi formativi abilitanti all’insegnamento, che dovrebbero partire a gennaio 2024. E poi, come detto, ci sono i concorsi. Entro la prima metà di settembre dovrebbe essere emanato il bando ordinario per i dirigenti scolastici, mentre entro fine settembre dovrebbe toccare a quelli per posti comuni e di sostegno in tutti gli ordini e gradi delle scuole. E’ stato invece appena pubblicato il bando per le nuove assunzioni per i servizi di pulizia: si tratta di 590 nuovi “bidelli”. Ma un’altra novità interessante quest’anno c’è: l’arrivo di tutor e orientatori.

Arrivano i tutor e gli orientatori

Sono circa 50 mila le figure dei docenti tutor e orientatori che saranno operativi già da settembre, dopo che nei mesi scorsi 52.176 professori hanno fatto domanda per partecipare ai moduli formativi per tutor e 4.252 per diventare docente orientatore. Obiettivo: aiutare gli studenti in circa 70 mila classi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado a prendere decisioni ragionate e consapevoli rispetto al loro futuro e al loro percorso scolastico, evidenziando i loro talenti. Ma non è finita qui, i tutor dovranno anche aiutare gli studenti che mostrano più difficoltà a recuperare.

