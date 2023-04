Lo stato edilizio delle scuole italiane non è dei migliori: oltre la metà degli edifici ha infatti almeno mezzo secolo. E malgrado i miliardi del Pnrr, che si aggiungono ad altri approvati negli ultimi anni dai vari governi italiani (congelati per via della burocrazia), gli interventi di manutenzione ancora non sono ancora entrati nel vivo. Si continua a viaggiare alla media di due crolli al mese, l’anno scorso anche tre. Fortunatamente quasi sempre senza effetti su alunni, docenti e personale scolastico.

Il crollo e il terribile precedente di 15 anni fa

Anche ad Arezzo, dove il 4 aprile una porzione di controsoffitto è crollata all’improvviso in un’aula della scuola media Margaritone, in via Tricca, le conseguenze non sono state tragiche.

Al momento della caduta del controsoffitto, gli alunni, di 13 e i 14 anni, erano presenti nell’aula e solo uno di loro è stato colpito rimanendo leggermente ferito.

“Il ragazzo – scrive l’Ansa – è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato per le cure del caso. Per le verifiche sulla struttura sono giunti i vigili del fuoco del vicino comando provinciale di Arezzo. L’aula è stata posta sotto sequestro e sono tuttora in corso delle indagini”.

Il fatto, il crollo del controsoffitto di un aula ad Arezzo, ha fatto tornare alla mente la terribile morte del giovane Vito Scafidi: era il 22 novembre del 2008 quado Vito perse la vita a Rivoli, in provincia di Torino, perché vennero già improvvisamente dal controsoffitto dei pesanti tubi di ghisa dimenticati lì da decenni.

La tangibile speranza