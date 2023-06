di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 9.6.2023.

Il piano Valditara che rilancia gli istituti professionali in crisi.

Mettere nelle condizioni gli studenti di fare proprie conoscenze e competenze di tipo anche professionale per renderli pronti ad essere collocati nel mondo del lavoro: è questo l’obiettivo di fondo che ha convinto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a dare il via libera al liceo Made in Italy, dal quale usciranno giovani esperti di materie produttive, a potenziare i percorsi di Pcto, ma anche ad introdurre una globale riforma dell’istruzione professionale. L’idea, illustrata ai sindacati il 9 giugno, parte da un doppio bisogno: formare al meglio i nostri giovani, spesso con difficoltà a trovare un’occupazione, e rispondere alle richieste delle aziende di personale già specializzato. Il dramma, ha spiegato Valditara, è che oggi gli istituti professionali, invece, perdono iscritti e non preparano come dovrebbero al lavoro.

La riduzione di un anno di scuola, ma…

Il progetto del Ministero è quello di rilanciare, quindi gli Istituti professionali, le Scuole regionali e Istituti tecnici superiori con investimenti sull’intera filiera.

Ecco come si intende procedere: gli studenti che prenderanno il diploma di maturità in un istituto professionale avranno un accesso diretto all’accademia superiore, gli Its Academy.

Secondo l’agenzia Ansa, inoltre, si prevede anche un anno in meno di studi per gli istituti professionali: si passerebbe da 5 a 4 anni, con una sperimentazione volontaria iniziale.

Le novità che riguardano le nuove scuole professionali dovrebbero entrare in vigore nella stagione 2024-2025.

Scuole superiori di 4 anni anziché 5 e accesso diretto agli Its

ultima modifica: da